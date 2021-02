Continua su Rai 1 la programmazione della sopa tv Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 15:55. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio, Vittorio e Beatrice saranno sempre più vicini, al punto che si lasceranno andare alla passione. Gabriella chiarirà i suoi sentimenti e sarà pronta a chi scegliere con chi stare, mentre Pietro chiederà a Stefania di uscire.

Anna capisce che tra Gabriella e Salvatore c'è qualcosa d'irrisolto

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 8 febbraio, Vittorio riferirà alle Veneri che Luciano e Clelia sono andati via da Milano e nominerà provvisoriamente Dora come nuova capocommessa.

Intanto Anna, la cugina di Gabriella, arriverà in città per aiutarla in vista del matrimonio. Lei noterà subito qualcosa di strano tra Rossi e Salvatore.

Nell'episodio di martedì 9 febbraio Irene sarà amareggiata perché Conti ha scelto Dora come capocommessa al posto suo, ma grazie al supporto di Rocco cambierà atteggiamento, mostrandosi più disponibile, ma tale comportamento preoccuperà le Veneri. In tutto questo Ludovica sarà sempre più intrigata da Federico e dall'influenza che lui continua ad avere su Umberto. Intanto Armando, per provare il registratore della "panchina dell'amore", esporrà una vicenda che richiamerà il suo amore verso Agnese.

Adelaide non è d'accordo sull'invito al matrimonio di Ludovica

Secondo le anticipazioni di mercoledì 10 febbraio, dopo aver chiesto consigli allo zio Vittorio, Pietro inizierà a corteggiare Stefania.

Federico riuscirà a far rivalutare Ludovica a Umberto e la ragazza verrà invitata alle nozze di Gabriella e Cosimo. Intanto Salvatore si renderà conto che Rossi è tormentata da tanti dubbi sul suo matrimonio. In tutto questo Silvia riferirà al figlio che si recherà per qualche tempo a Parigi per stare da Nicoletta, mentre tra Conti e Beatrice l'attrazione sarà sempre più forte.

Un'altra coppia affiatata sarà quella rappresentata da Ludovica e Marcello, che ultimamente si sono visti spesso in Caffetteria.

Nella puntata di giovedì 11 febbraio Adelaide sarà stupita quando apprenderà della presenza di Ludovica al matrimonio e non sarà d'accordo sul fatto che Federico prenda parte agli affari dei Guarnieri, perché temerà che possa minare gli equilibri della famiglia.

Nel frattempo Pietro inviterà a uscire Stefania, che accetterà. Il ragazzo, però, non sospetterà che la ragazza vorrà solamente far ingelosire Federico. Beatrice verrà invitata alle nozze, ma lei penserà che la sua presenza possa essere inappropriata. Vittorio, per farla sentire a suo agio, le farà una sorpresa.

Serena ha un incidente

In base alle trame di venerdì 12 febbraio, Gabriella avrà chiarito le sue idee e ormai sarà certa a chi aprire il suo cuore. Stefania si sentirà in colpa per avere sfruttato Pietro, mentre Vittorio e Beatrice si troveranno al Paradiso e riceveranno una telefonata dal collegio di Serena, che li informeranno di un incidente occorso alla piccola. I due partiranno, ma nel tragitto di ritorno la macchina avrà un guasto.

Trovandosi nel mezzo della notte sotto un cielo stellato, la coppia cederà alla passione.