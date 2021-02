L'appuntamento settimanale con Il Paradiso delle Signore giungerà al termine il prossimo venerdì 12 febbraio, quando su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta. Le anticipazioni sulla trama rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, soprattutto in merito alla coppia composta da Vittorio e Beatrice. Ci sarà un imprevisto che porterà Conti a trasgredire e a venire meno alla sua fedeltà coniugale nei confronti di Marta, che si trova ancora negli Stati Uniti D'America. Intanto, Gabriella prenderà la sua decisione finale dal punto di vista sentimentale.

Stefania 'sfrutta' Federico: trama Il Paradiso delle signore 12 febbraio

Nel dettaglio, la trama de Il Paradiso delle signore del 12 febbraio racconta che tra le Veneri comincia a sentirsi l'aria di San Valentino che ormai è alle porte. Stefania si sentirà un po' in colpa per il modo in cui sta trattando il giovane Pietro.

Il nipote di Vittorio, infatti, non ha nascosto il suo interesse nei confronti della venere del Paradiso ma lei lo sta soltanto "sfruttando" con la speranza che Federico possa ingelosirsi e in questo modo accorgersi di lei. Come andrà a finire questa situazione? Stefania si pentirà delle sue azioni?

E poi ancora occhi puntati su Gabriella: per la stilista del Paradiso, infatti, arriverà il fatidico momento della "prova del nove" finale.

Dopo vari tentennamenti e a pochi giorni dal fatidico matrimonio, Gabriella prenderà una decisione finale e giungerà così ad una conclusione.

La scelta finale di Gabriella tra Cosimo e Salvatore

La stilista, infatti, farà pace con se stessa e dopo essersi schiarita le idee saprà con certezza a chi appartiene il suo cuore. La vedremo convolare a nozze con Cosimo e quindi diventare la nuova signora Bergamini oppure alla fine Gabriella deciderà di riprendere la sua storia con Salvatore?

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Occhi puntati anche su Beatrice e Vittorio. La trama della puntata de Il Paradiso delle signore in onda venerdì 12 febbraio in tv, racconta che i due saranno impegnati con la scelta del nuovo ragioniere che dovrà prendere in mano le redini della situazione dopo l'addio di Luciano.

Vittorio tradisce sua moglie con Beatrice: trama Il Paradiso delle signore 12 febbraio

Ad un certo punto della giornata, però, Beatrice riceverà una preoccupante telefonata che arriverà dal collegio in cui si trova la piccola Serena: la ragazzina ha avuto un piccolo incidente.

Senza pensarci su, i due si metteranno in macchina per andare al collegio e capire come sta la situazione. Al ritorno, però, rimarranno bloccati, con l'auto in panne. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 12 febbraio rivelano che sarà proprio in quel momento che Vittorio tradirà sua moglie Marta.

Tra Conti e la cognata divamperà la passione e i due si lasceranno andare al sentimento. Marta scoprirà la verità adesso che tornerà a Milano dopo la prolungata assenza?

Lo scopriremo nei prossimi episodi della soap.