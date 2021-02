La fiction campione di ascolti Il Paradiso delle Signore ambientata in un grande magazzino milanese in cui amori, tradimenti, segreti e colpi di scena non mancano mai, prosegue la sua messa in onda. Gli spoiler di ciò che succederà nella puntata in programmazione su Rai Uno il 16 febbraio 2021, dicono che il ritorno di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) farà cadere nella disperazione totale il marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e la cognata Beatrice (Caterina Bertone), che soffriranno per la situazione venutasi a creare. Quest’ultima addirittura sarà intenzionata a non alloggiare più dai cognati con la certezza che sia la soluzione migliore per tutti quella di togliere il disturbo, nonostante lei e il direttore del paradiso non potranno fare a meno di ammettere di stare male per il loro distacco.

Il Paradiso delle signore, trama del 16/02: Marta fa la conoscenza del nipote Pietro

Neanche l’ottantasettesimo episodio in onda sulla prima rete dell’ammiraglia Rai martedì 16 febbraio 2021 deluderà i telespettatori. Dalle anticipazioni si evince che Marta appena rientrata nel capoluogo lombardo farà la conoscenza di Pietro (Andrea Savorelli): tra zia e nipote sembrerà esserci una complicità che non passerà di certo inosservata a casa Conti.

Successivamente la moglie di Vittorio riabbraccerà anche il padre Umberto (Roberto Farnesi) e la zia Adelaide (Vanessa Gravina). Il commendatore e l’astuta contessa di Sant’Erasmo sceglieranno di comune accordo di non rivelare a Marta la scottante verità su Federico (Alessandro Fella) per il momento. Nel contempo Silvia (Marta Richeldi) porrà l’accento proprio sulla questione in un confronto con Adelaide.

Federico continua a uscire con Ludovica, Beatrice vuole trovarsi una nuova sistemazione

Intanto il giovane Cattaneo continuerà a uscire con Ludovica (Giulia Arena) e non sarà facile capire cosa prova nei confronti della fanciulla. In seguito al paradiso si percepirà un certo fermento per la recita di carnevale, e Armando (Pietro Genuardi) si improvviserà nei ruoli di regista e sceneggiatore.

Il capo magazziniere del circolo sceglierà Rocco (Giancarlo Commare), Pietro e Stefania (Grace Ambrose) come attori. Agnese (Antonella Attili) e Maria (Chiara Russo) invece saranno impegnate a cucire i costumi delle maschere in atelier.

Per terminare Beatrice prenderà finalmente una decisione definitiva: la donna vorrà trovarsi una nuova sistemazione per non condividere più lo stesso tetto con il cognato Vittorio.

Quest’ultimo e la vedova di Edoardo in effetti faranno capire di soffrire molto a causa della convivenza forzata con Marta.