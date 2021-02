La soap de Il Paradiso delle Signore continua a stupire milioni di telespettatori che la seguano giornalmente. Le anticipazioni rivelano che durante le prossime puntate della soap, in onda nel corso del mese di febbraio, i riflettori saranno puntati su Vittorio e Beatrice. Il direttore del magazzino più importante di Milano cederà alla tentazione e tradirà la moglie Marta. Questa si trova a New York per lavoro e nel frattempo Vittorio sarà a stretto contatto con la cognata. La donna è rimasta vedova e proprio per questo motivo il dottor Conti si è preso cura di lei e dei suoi figli Pietro e Serena che vedono lo zio come un punto di riferimento in mancanza di una figura paterna.

Vittorio si avvicina a Beatrice

Colpo di scena per i telespettatori de Il Paradiso delle Signore. Durante gli episodi che verranno trasmessi nel mese di febbraio non mancheranno delle sorprese tra lo staff dell’atelier milanese. Vittorio e Beatrice cercheranno in tutti i modi di mantenere fede alla promessa che si sono fatti, ovvero quella di non innamorarsi. I due saranno sempre uniti, lavorando a stretto contato tutti i giorni e vivendo sotto lo stesso tetto, i due faranno fatica a rimanere distanti. Entrambi saranno consapevoli che i sentimenti provati in passato non siano ancora svaniti. Il dottor Contin peró è un uomo sposato. Sua moglie, Marta Guarnieri si trova a New York per approfondire la sua carriera di fotografia. Intanto il marito a Milano, si è preso cura della sua famiglia.

Dopo la mancanza del fratello, deceduto in un incidente stradale, Vittorio si è preso carico dei nipoti, Pietro e Serena e della cognata Beatrice. Il dottor Conti con quest’ultima ha avuto una relazione quando erano giovani e evidentemente il loro amore non è svanito, è rimasto sotterrato tra le macerie della guerra.

Vittorio e Beatrice travolti dalla passione

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Beatrice e Vittorio arriveranno sul punto di scambiarsi un bacio ma verranno interrotti da Pietro. Il direttore del grande magazzino sarà sempre unito e grato alla cognata. Beatrice è capace di dargli consigli e anticipare le sue idee dimostrandosi un valido sostegno non solo in casa ma anche al Paradiso.

La vedova Conti confesserà a Clelia Calligaris di aver trascorso momenti indimenticabili con Vittorio, quando i due erano giovani ed avevano una relazione. Il colpo di scena avverrà quando il collegio di Serena chiamerà in casa Conti per avvisare che la piccola ha avuto un incidente. I due si precipiteranno dalla bambina. Al rientro a Milano avranno un problema con la macchina e trascorreranno la notte sotto un cielo stellato. I due cederanno alla passione. Sarà proprio li che Vittorio tradirà Marta, distruggendo i valori del matrimonio.