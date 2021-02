Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni delle prossime puntate, in onda nel corso del 2021, annunciano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. I riflettori per questo finale della quinta stagione saranno concentrati soprattutto sulla coppia composta da Marta e Vittorio, alle prese con un nuovo periodo di lontananza.

Marta, infatti, ha scelto di trasferirsi per un po' di tempo a Parigi da suo fratello Riccardo, ma possiamo anticipare, in anteprima, che questa volta il suo soggiorno fuori Milano non durerà moltissimo e ben presto tornerà in scena, inoltre dovrà fare i conti con un segreto che si porta dentro.

Il ritorno di Marta da Parigi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2021

Nel dettaglio, le trame de Il Paradiso delle signore del 2021 rivelano che per Marta non è stato facile fare i conti con tutta la verità sul fratello Federico e proprio per questo motivo ha deciso di recarsi in Francia per qualche tempo.

Il suo soggiorno da Riccardo e Nicoletta, però, non durerà moltissimo e la moglie di Vittorio Conti tornerà di nuovo a Milano durante gli episodi in onda verso fine marzo.

In questa circostanza per Marta arriverà la resa dei conti finale: la donna, infatti, nasconde un segreto (ancora ignoto) a suo marito Vittorio Conti che fino a questo momento non ha ancora avuto il coraggio di confessare. Fino a questo momento Marta è stata alle prese con una serie di telefonate sospette, ma fino a questo momento non è mai emersa la verità.

Il segreto di Marta verrà svelato: trame Il Paradiso delle signore

Dopo il ritorno da Parigi, Marta farà finalmente chiarezza su quanto sta accadendo e soprattutto su cosa è successo durante il lungo soggiorno negli Stati Uniti d'America.

Eppure, la signora Conti non è l'unica ad avere degli scheletri nell'armadio, dato che anche suo marito le ha tenuto nascosto il tradimento con Beatrice. Nel rapporto tra i due coniugi, quindi, potrebbe abbattersi un ciclone, tale da portare a delle conseguenze inaspettate e dolorose.

La Rai realizzerà la sesta stagione de Il Paradiso delle signore: da settembre su Rai 1

Insomma il finale di questa quinta stagione de Il Paradiso delle signore si preannuncia davvero ricco di sorprese e colpi di scena ma intanto si pensa già alla sesta serie. Come abbiamo anticipato, in anteprima su Blasting News, la Rai ha dato il via libera alla realizzazione degli episodi della sesta stagione.

Gli sceneggiatori della soap opera pomeridiana sono già al lavoro per mettere a punto le nuove trame, gli intrighi e le passioni che saranno al centro della prossima stagione. Le riprese dovrebbero prendere il via durante l'estate, mentre per la messa in onda della sesta stagione de Il Paradiso delle signore in daytime bisognerà attendere il prossimo mese di settembre.