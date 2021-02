Continua l'appuntamento con la soap de Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni rivelano che durante i prossimi episodi la contessa di Sant'Erasmo metterà in atto un suo piano. Le vittime saranno Ludovica Brancia e la nipote Marta. Dopo alcuni mesi trascorsi a New York, Marta tornerà in Italia dalla sua famiglia. La ragazza però non sarà al corrente di quanto accaduto durante la assenza. Non solo Marta sarà ignara del tradimento di Vittorio, ma non saprà che Federico Cattaneo è suo fratello. Quando Umberto, come Federico, vorranno rivelare tutta la verità alla ragazza, Adelaide escogiterà un piano per mettere a tacere tutti e non scombussolare gli equilibri in famiglia.

Vittima degli stratagemmi della contessa sarà anche Ludovica. Adelaide improvvisamente cambierà atteggiamento nei confronti della sua nemica e la appoggerà con la gestione del Circolo. Nei prossimi episodi si capirà se la contessa a lo farà per recuperare il rapporto con la Brancia oppure sarà uno dei suoi piani per eliminarla.

Adelaide mente a Marta

Novità in arrivo nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Gli spoiler preannunciano degli avvenimenti scoppiettanti per i protagonisti della soap. I riflettori saranno puntati sul rientro di Marta e su Adelaide, la contessa infatti organizzerà una delle sue strategie. Le vittime saranno Ludovica e Marta che da pochi giorni sarà tornata da New York per riabbracciare la sua famiglia e il marito Vittorio.

La giovane Guarnieri non sarà al corrente di tutte le novità accadute durante la sua permanenza negli States. Marta sarà ignara non solo della liaison amorosa tra il marito e la cognata Beatrice, che hanno ceduto alla passione, ma anche che il giovane Cattaneo è in realtà un Guarnieri come lei. A differenza di Federico che vorrà a tutti i costi dire a Marta di essere suo fratello, la contessa farà di tutto per impedirglielo.

Adelaide infatti non vorrà per nessun motivo che la nipote scopra la verità ed è per questo che escogiterà un piano per mettere a tacere anche Umberto. Quest'ultimo infatti deciderà di prendersi la responsabilità di padre e di rivelare come stanno realmente le cose a Marta. Adelaide per non scombussolare gli equilibri all'interno della famiglia, deciderà di negare alla nipote il legame che la unisce con il giovane Cattaneo, creando ogni stratagemma per impedire alla ragazza di notare il rapporto, sempre più intimo, tra il commendatore e Federico.

Adelaide perdona Ludovica Brancia

Quando la contessa avrà l'occasione di poter scambiare due chiacchiere con la nipote, non perderà tempo per informarla del rapporto ambiguo tra Vittorio e la vedova Conti. D'altra parte Adelaide è stata la prima a capire che tra il genero e Beatrice ci fosse del tenero, tentando di impedire la convivenza tra i due cognati. Visto che la contessa non è riuscita ad allontanare Vittorio da Beatrice, con il ritorno della nipote, cercherà di metterla sull'attenti per evitare un nuovo divorzio in famiglia. Nel frattempo, vittima delle trame di Adelaide sarà anche Ludovica.

Quest'ultima, come visto nelle puntate precedenti, grazie all'intercessione di Federico, ha avuto il permesso da Umberto a presenziare al matrimonio di Gabriella e Cosimo.

Questa situazione non ha fatto per niente piacere alla contessa che non ha perso l'occasione di storcere il naso. Nel corso dei prossimi episodi però si assisterà ad un vero e proprio colpo di scena. Adelaide cambierà completamente atteggiamento nei confronti della Brancia, affiancandola addirittura nella gestione del Circolo. Gli spoiler però non rivelano se la contessa lo starà facendo perché disposta a perdonare Ludovica oppure perché avrà in mento un piano per controllare o liberarsi definitivamente di lei.