La soap Tv Il Segreto sta volgendo al termine, almeno su Canale 5. Le vicende ambientate a Puente Viejo proseguiranno sul magazine della soap e si scoprirà che, dopo l'esplosione che raderà al suolo il paesino iberico, Emilia verrà ritrovata sotto le macerie ancora in vita. Sarà Alfonso Castaneda, tornato da Cuba per mettersi sulle tracce della moglie, a ritrovarla. Per Francisca e Raimundo invece, non ci sarà nulla da fare.

Il segreto, finale di stagione: Francisca e Raimundo muoiono nell'esplosione

Il segreto sta per concludersi, con la messa in onda delle puntate finali anche se in realtà le vicende proseguiranno sul magazine della soap Tv.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che dopo la terribile esplosione che distruggerà Puente Viejo, molti dei personaggi perderanno la vita. Tra questi Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa.

Alfonso torna a Puente Viejo dopo aver saputo della malattia di Emilia

Dando uno sguardo alle anticipazioni spagnole, ne Il segreto Alfonso Castaneda si metterà alla ricerca di Emilia e la troverà sotto un cumulo di macerie. Alfonso quindi, tornerà in scena proprio sul finale de Il segreto per mettersi sulle tracce della moglie che, come noto, aveva deciso di fare ritorno al paese natale non solo per stare accanto al padre, ma anche per passare i suoi ultimi giorni di vita in solitudine. La donna infatti, sarà affetta da una malattia terminale, tenuta nascosta al marito.

Quest'ultimo, dopo essere venuto a sapere della malattia di Emilia, prenderà la prima nave che da Cuba lo riporterà in Spagna. L'uomo arriverà a Puente Viejo poco dopo la deflagrazione che avrà ridotto in macerie il paesino. Alfonso si troverà quindi di fronte ad uno spettacolo raccapricciante.

Il segreto: Emilia é ancora viva, Alfonso la trova sotto le macerie

Per scoprire dunque cosa succederà dopo l'esplosione, bisognerà continuare la lettura del magazine de Il segreto. Nel dettaglio, Alfonso si ritroverà dinnanzi a polvere e fumo, riuscendo ad arrivare sino alla piazza del paese dove vedrà Matias. I due si stringeranno in un forte abbraccio e, subito dopo, Matias informerà il padre che Camelia e Marcela saranno in salvo.

Di Emilia invece, non vi saranno tracce. Leggendo il magazine de Il segreto, si viene a sapere che anche Hipolito e Tiburcio saranno salvi, così come Mauricio. Tutti quanti dunque, si recheranno sul luogo in cui Emilia sarà stata vista per l'ultima volta e sarà Alfonso ad udire i lamenti della moglie. Emilia sarà ancora viva sotto le macerie ma, per scoprire se la donna riuscirà a sopravvivere, bisognerà attendere la pubblicazione del prossimo numero del magazine de Il segreto.