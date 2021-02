Nelle prossime puntate de Il Segreto la follia di Begona si manifesterà nel momento in cui deciderà di sbarazzarsi di Manuela, gettandola dalle scale della Villa. La moglie di Ignacio, infatti, si convincerà del fatto che la governante voglia prendere il suo posto nelle vite di Ignacio e delle figlie e andrà fuori testa. Dalle anticipazioni si scopre che Manuela sarà ancora viva dopo la caduta, seppur in gravi condizioni.

Il segreto, anticipazioni: Begona gelosa di Manuela cerca di ucciderla

La moglie di Ignacio sarà una delle protagoniste delle puntate finali de Il segreto. La donna mostrerà tutta la sua follia nel momento in cui ascolterà una conversazione tra Manuela, Marta e Rosa, in cui la governante si mostrerà molto materna con le ragazze, invitandole a fare pace dopo una discussione.

Begona si sentirà minacciata dalla confidenza che la governante avrà con le figlie e con don Ignacio, per questo andrà su tutte le furie, arrivando a pensare di uccidere Manuela. Nel dettaglio, Begona attenderà il momento in cui la domestica sarà sola in casa e la affronterà, dicendole di essere stanca delle sue intromissioni nella vita della sua famiglia.

Il segreto, donna Begona getta Manuela dalle scale

Dando uno sguardo a ciò che accadrà nelle prossime puntate de Il Segreto, Begona sarà fuori di sé e giurerà a Manuela di non essere più disposta ad accettare alcun sopruso da parte sua. La governante cercherà di evitare la discussione, aspettando che don Ignacio sia presente ma Begona, in un impeto di rabbia, la spingerà giù per le scale. La moglie di Ignacio sembrerà essere certa di aver ucciso quella che ritiene essere la sua "rivale" e con questa certezza chiamerà aiuto.

Sarà Marta ad accorgersi che Manuela in realtà è ancora viva, anche se il polso sarà molto debole. Per questo chiamerà dottor Clemente, il quale non potrà far altro che constatare che Manuela è in pericolo di vita. Il medico raccomanderà di non lasciarla sola e di vegliarla giorno e notte.

Manuela è ancora viva, Begona verrà smascherata per aver tentato di ucciderla

Il piano di donna Begona, volto a sbarazzarsi di Manuela, non andrà a buon fine, ma nonostante ciò la moglie di Ignacio non si darà per vinta. La donna, infatti, avrà timore che Manuela, qualora si risvegliasse, racconti del tentato omicidio e per scongiurare questo vorrà portare a termine quanto iniziato.

Non sarà però facile per lei riuscire a stare da sola nella camera della governante, visto che tutti i componenti della famiglia, a turno, cercheranno di stare vicino a Manuela come ordinato dal medico.