L'Isola dei Famosi 2021 sta per partire e molte sono le indiscrezioni per quanto riguarda il cast di naufraghi che sbarcherà in Honduras per prendere parte al Reality Show incentrato sulla sopravvivenza. In queste ore è trapelato il nome di un nuovo concorrente che si aggiungerà al gruppo dei protagonisti di questa esperienza, si tratta di Andrea Cerioli.

Il ragazzo è divenuto famoso al grande pubblico per aver partecipato principalmente a Uomini e Donne. Ad ogni modo, tra le altre novità inerenti il cast è stata diramata la notizia secondo cui Giovanni Ciacci e Amedeo Goria siano definitivamente fuori dal reality show.

Andrea Cerioli nuovo concorrente dell'Isola dei famosi

La prima puntata dell'Isola dei famosi 2021 dovrebbe essere prevista per venerdì 12 marzo. In un primo momento si era indecisi se partire lunedì 8 o giovedì 11, ma alla fine pare si sia optato per il 12 marzo. Alle redini ci sarà Ilary Blasi, la quale sarà accompagnata da Massimiliano Rolino che, in questa edizione, rivestirà i panni di inviato. Per quanto riguarda gli opinionisti, invece, pare siano stati confermati i nomi di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Si resta, invece, in attesa di capire se sia previsto un terzo opinionista oppure no. Per quanto riguarda il cast, invece, alla lista dei naufraghi già confermati si è aggiunto anche Andrea Cerioli. Il ragazzo ha partecipato alcuni anni fa a Uomini e Donne ed ha scelto Arianna Cirrincione.

La carriera televisiva dell'ex tronista di Uomini e Donne

Tra i due è sbocciato l'amore e ancora oggi formano una coppia molto affiatata. La carriera televisiva del giovane, però, non si è limitata solo all'apparizione all'interno del talk show pomeridiano di Maria De Filippi. Andrea, infatti, ha partecipato anche ad una precedente edizione del Grande Fratello e di Temptation Island nei panni di tentatore.

Al momento, il ragazzo sembra pronto a cimentarsi nella nuova esperienza dell'Isola dei famosi. Il suo nome va ad aggiungersi a quelli di Daniela Martani e Simone Paciello, in arte Awed. Sul web, però, in molti si stanno scagliando contro la decisone di Mediaset di inserire nel cast l'ex gieffina.

Ciacci e Goria definitivamente esclusi

La donna, infatti, si è contraddistinta per frasi poco educative sul delicato tema inerente il Covid.

Per quanto riguarda gli esclusi di questa edizione, invece, in questi giorni sono trapelati i nomi di Amedeo Goria e Giovanni Ciacci. Entrambi erano desiderosi di cimentarsi in questa nuova esperienza, tuttavia, non sono riusciti a superare le visite mediche. Al primo pare siano state riscontrate delle extrasistole, mentre il secondo non si sarebbe pienamente ripreso dopo il Covid.