La storyline della gravidanza di Steffy in Beautiful andrà avanti per parecchi mesi, come svelano le anticipazioni delle puntate americane. La giovane Forrester si troverà a combattere per la sua felicità e non solo. Da tenere a bada sarà anche l'improvviso cambiamento di Finn, con il quale è fidanzata.

Liam sarà in ansia per Steffy, specie quando verrà a sapere che il suo fidanzato ha cambiato le serrature della casa, così da impedirgli di andare e trovarla. Tutto questo farà indispettire Hope, non certo felice per l'avvicinamento di Liam alla sua ex moglie.

Anticipazioni nuove puntate di Beautiful: Steffy aspetta un bambino da Liam

I risultati del test di paternità hanno dato un risultato inatteso e in grado di cambiare completamente le dinamiche del rapporto tra Steffy e Finn: la giovane Forrester ha scoperto che il bambino è di Liam.

Hope, appresa la notizia, si è lasciata andare alla disperazione. La sua famiglia è distrutta, così come il sogno di ricostruire una famiglia con Liam dopo il ritrovamento di Beth.

Liam non sembra così triste per la cosa, tanto da iniziare a preoccuparsi per Steffy e la sua gravidanza. Nonostante ciò, sta provando a ricostruire il suo rapporto con Hope per il bene della loro piccolina.

Il segreto di Thomas

Non è tutto come sembra. Come svelano le anticipazioni di Beautiful dei nuovi episodi, Thomas coglierà la palla al balzo per far tornare da lui Hope, ora che ha lasciato Liam in lacrime.

Un sospetto continua ad aleggiare da quando i telespettatori americani hanno visto Vinny, l'amico poco raccomandabile del giovane Forrester, aggirarsi con un camice tra i corridoi dell'ospedale in cui Steffy si è sottoposta al test di paternità per sapere se il bimbo che aspetta sia di Liam o di Finn.

Pare che ci sia la concreta possibilità che il test sia stato manomesso proprio da Vinny: in questo modo, Hope non avrebbe altra possibilità che tornare con Thomas sapendo che Liam diventerà padre del bambino che porta in grembo l'ex moglie.

Finn spaventa Steffy

Continuando con le anticipazioni di Beautiful, sappiamo che Finn diventerà estremamente geloso dopo aver saputo che Steffy è incinta di Liam. Sta perdendo la donna che ama e che ha salvato.

Finn non starà a guardare mentre Liam si avvicina a Steffy e così penserà bene di cambiare le serrature della sua casa, con il chiaro fine di avere il completo controllo sulla fidanzata.

Il medico crederà inoltre che stando da solo con la giovane Forrester possa verificare che non ricada nella dipendenza da antidolorifici, deleteri per la salute del bambino che aspetta. Peccato che le sue intenzioni spaventino sia Steffy che Liam, deciso a intervenire il prima possibile.