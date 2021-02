Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro dei Gossip da qualche settimana per via della loro frequentazione. Nelle ultime ore Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione che ha ricevuto sul suo profilo social riguardo l'attore turco e la sua fidanzata. Un follower avrebbe rivelato all'influencer campana che, nella giornata di San Valentino il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno avrebbe chiesto alla conduttrice sportiva di sposarlo e Diletta avrebbe detto sì.

Can Yaman potrebbe aver chiesto a Diletta Leotta di sposarlo

Deianira, nel pomeriggio di lunedì 15 febbraio, ha pubblicato sulle sue storie Instagram, un messaggio ricevuto sul suo profilo social e ha condiviso la segnalazione ricevuta con i suoi follower: ''Ho saputo che ieri Can Yaman ha fatto la proposta di matrimonio alla Leotta e che lei ha accettato di sposarlo e hanno fatto i fuochi d'artificio...

naturalmente tutto fotografato''. Marzano ha inserito un commento alla vicenda smentendo quanto riportato: ''Vabbè questo mi sembra veramente esagerato! Il matrimonio dell'anno a suon di bengala. Dai non facciamo girare cose che non sono''.

Il week end di San Valentino di Can Yaman e Diletta Leotta

Can Yaman e la showgirl si trovano insieme in costiera amalfitana, dove hanno trascorso il San Valentino. L'attore turco ha pubblicato nella giornata degli innamorati uno scatto al tramonto con la sua fidanzata e, come didascalia, ha usato un cuoricino rosso. La showgirl ha inserito la stessa fotografia sul suo profilo Instagram, senza scrivere nessuna dedica per Can. Anche nella giornata del 15 febbraio, come documentato dai rispettivi account social della coppia, i due innamorati si troverebbero ancora al mare.

La storia fra Can Yaman e Diletta Leotta

La storia d'amore fra Can e Diletta procede da qualche settimana e, dopo un iniziale periodo in cui la coppia ha mantenuto riserbo sulla frequentazione, ad oggi non si nascondono più. A inizio gennaio erano state pubblicate le prime foto dei due fidanzati a cena in un hotel e, dopo quel momento, hanno iniziato a mostrarsi sui social, attraverso dediche e fotografie.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sia la presentatrice che il protagonista di DayDreamer hanno pubblicato lo stesso panorama nelle ultime storie Instagram, all'interno di una location da sogno. La coppia ha condiviso con i milioni di follower dei filmati con una tavola apparecchiata, fiori bianchi come centrotavola, limoni tipici di Sorrento e alcuni dolci. Non resta che attendere ulteriori informazioni, per vedere se l'attore turco abbia veramente fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, a San Valentino o se la segnalazione arrivata a Deianira Marzano non sia vera.