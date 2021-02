Tra le protagoniste indiscusse di Uomini e donne continua a esserci Gemma Galgani che, nei pomeriggi in studio con le vicende sentimentali che la riguardano, riesce a tener compagnia a milioni di spettatori. L'ultimo periodo non è stato per niente facile per la dama torinese che si è ritrovata più volte al centro delle polemiche e delle discussioni per mezzo della sua vita sentimentale. Sembrerebbe che le critiche rivolte alla Galgani non sarebbero piaciute alla De Filippi e, anche Maurizio Costanzo, recentemente ha assunto le difese pubbliche della dama torinese che fa impazzire il pubblico di Uomini e donne.

Maria De Filippi sarebbe stanca degli attacchi contro Gemma a U&D

Nel dettaglio, durante gli ultimi appuntamenti del dating show di Canale 5, Gemma credeva di essere riuscita a trovare il suo grande amore.

La dama, infatti, si è lasciata ammaliare dal cavaliere Maurizio che, alla fine, si è rivelato l'ennesima delusione.

Maurizio, infatti, si può dire abbia "sedotto" e successivamente abbandonato Gemma, lasciandola in un mare di lacrime. Tanto è bastato affinché sui social in tanti si schierassero contro la dama torinese di U&D, ritenendo che fosse arrivato il momento giusto per abbandonare il programma e uscire di scena.

La presenza di Gemma a U&D fa volare gli ascolti

Critiche che, tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni riportate sulle pagine di un settimanale, non sarebbero piaciute alla padrona di casa di Uomini e donne, la quale sarebbe stufa dei continui attacchi che Gemma subisce sul web e spesse volte anche all'interno dello stesso studio televisivo, da parte di opinionisti e altri protagonisti del dating show Mediaset.

Del resto Gemma è una delle protagoniste indiscusse di U&D e, con le sue tormentate vicende sentimentali, continua a registrare dei risultati d'ascolto pazzeschi su Canale 5. Con le ultime vicende legate al suo rapporto tormentato con Maurizio ha raggiunto anche il 25% di share e più di tre milioni e mezzo di spettatori.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Maurizio Costanzo in difesa di Gemma Galgani a U&D

In difesa della dama torinese si è schierato anche il giornalista Maurizio Costanzo che, rispondendo alla sua rubrica di posta sul settimanale ha ammesso che secondo lui la Galgani non è alla ricerca di visibilità a Uomini e donne, così come credono in tanti. "Ritengo sia una donna di cuore, animata da un sano romanticismo che la spinge a cercare l'amore della sua vita", ha ammesso Costanzo che poi ha deciso di dare un consiglio pratico alla dama torinese.

Il marito di Maria De Filippi, infatti, ha suggerito a Gemma di non lasciarsi "affabulare" dagli uomini più giovani bensì di concentrarsi su persone della sua stessa età, così da evitare nuove possibili fregature.