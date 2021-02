Quando dovrebbe mancare meno di un mese all'esordio della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, sul web circolano tante indiscrezioni sia sul cast, che sulla data della prima puntata. Indiscrezioni sostengono che il reality sulla sopravvivenza dovrebbe debuttare su Canale 5 il 12 marzo, per poi andare in onda due volte a settimana dal lunedì successivo. Per quanto riguarda i naufraghi, anche Giovanni Ciacci non avrebbe ottenuto l'idoneità per volare in Honduras.

Cambio la data d'esordio de L'Isola dei Famosi

Sarebbe slittato di sole 24 ore il debutto de L'Isola dei Famosi targata Ilary Blasi. Secondo a quello che si vocifera in rete, il format sulla sopravvivenza non dovrebbe andare in onda da giovedì 11 marzo, ma da venerdì 12.

Pare che Mediaset abbia preferito evitare il confronto diretto tra la prima puntata del reality e l'ultima della fiction Che Dio ci aiuti.

La trasmissione che mette alla prova la resistenza di un gruppo di personaggi famosi su una spiaggia isolata dell'Honduras, poi, dovrebbe seguire le orme del Grande Fratello Vip 5: le venti dirette che sono in programma, dovrebbero essere equamente spalmate tra la prima serata del lunedì e quella del venerdì.

Il doppio appuntamento settimanale con L'Isola dovrebbe favorire il riavvicinamento del pubblico che negli ultimi anni ha preso le distanze dal format, costringendo gli addetti ai lavori a escluderlo dal palinsesto per almeno due stagioni.

Giovanni Ciacci non dovrebbe naufragare a L'Isola dei Famosi

Un'altra indiscrezione che sta circolando sulla nuova edizione de L'Isola dei Famosi è quella riguardante un secondo inaspettato forfait.

Dopo Amedeo Goria, un altro personaggio non avrebbe superato le visite mediche, quelle alle quali vengono sottoposti tutti gli aspiranti naufraghi prima di volare in Honduras.

A pochi giorni dalla partenza (che dovrebbe avvenire il prossimo 24 febbraio), il cast del reality avrebbe subito un'importante defezione, quella di Giovanni Ciacci. Lo stilista e opinionista, infatti, non sarebbe stato considerato idoneo al programma.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A dire "no" al format Mediaset, inoltre, sarebbe stata anche Carla Gozzi: l'esperta di moda avrebbe preferito portava avanti l'impegno con Detto Fatto su Rai 2.

I nomi del cast fisso de L'Isola dei Famosi

Secondo quello che si vocifera sul web, il cast de L'Isola dei Famosi sarebbe chiuso. Nell'attesa che vengano resi pubblici i nomi dei 16 naufraghi annunciati da Ilary Blasi in una recente intervista, i siti di Gossip si stanno concentrando sui personaggi che affiancheranno la conduttrice in tutte le puntate.

Se inizialmente si diceva che sarebbero stati tre gli opinionisti della nuova edizione del reality, recentemente è stata fatta una piccola precisazione: dovrebbe essere solo due i vip chiamati a commentare e a criticare le "gesta" dei concorrenti dallo studio, due donne molto forti ma diversissime tra loro.

Le "spalle" della padrona di casa dovrebbero essere Iva Zanicchi (già opinionista del Grande Fratello che Barbara d'Urso ha presentato qualche anno fa) ed Elettra Lamborghini (dopo settimane di corteggiamento e trattative, avrebbe detto sì agli addetti ai lavori). Sarebbe saltata all'ultimo momento, infine, la candidatura di Tommaso Zorzi per questo importante ruolo: il ragazzo è ancora recluso nella casa di Cinecittà e non uscirà prima di lunedì 1 marzo prossimo (giorno della finalissima della quinta edizione).