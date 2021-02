Dovrebbe mancare meno di un mese al ritorno su Canale 5 dell'Isola dei Famosi, anche per questo sono tante le indiscrezioni che circolano in questi giorni sul cast. Gabriele Parpiglia sostiene che alcuni personaggi avrebbero già accettato di naufragare in Honduras (come Fariba e Valentina Persia), mentre altri sarebbero ancora in trattativa. Amedeo Venza, inoltre, ha fatto il nome di Andrea Iannone come possibile concorrente del reality show al quale ha partecipato la sua ex Belen molti anni fa.

Ultimi gossip sul cast dell'Isola dei Famosi

Sarebbe prevista per il prossimo 11 marzo la messa in onda della prima puntata della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, il reality sulla sopravvivenza che sta per tornare sul piccolo schermo dopo due anni d'assenza.

Per il momento si hanno poche certezze sul cast: l'unica notizia ufficiale è che sarà Ilary Blasi la padrona di casa del format di Canale 5.

Per quanto riguarda le celebrità che naufragheranno in Honduras tra meno di un mese, sono stati fatti tanti nomi e per adesso nessuno di questi è stato confermato dagli addetti ai lavori.

Gabriele Parpiglia però, l'11 febbraio, ha stilato un elenco ufficioso di quelli che potrebbero essere i concorrenti del programma Mediaset e un altro di chi sicuramente non ci sarà.

Tra i personaggi che avrebbero detto "no" all'Isola, ci sarebbero: Teo Mammucari, Jill Cooper e l'ex moglie di Walter Zenga, Roberta Termali.

Tanti nomi per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi

Nella lista che Parpiglia ha fatto sui possibili futuri naufraghi dell'Isola dei Famosi figurano: la conduttrice Elisa Isoardi, l'attore Brando Giorgi, l'ex calciatore Paul Gascoigne, la figlia d'arte Vera Gemma, il modello Akash, Fariba Tehrani (mamma di Giulia Salemi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5), il cromatologo Ubaldo Lanzo, la soubrette Angela Melillo e la comica Valentina Persia.

Nel cast del reality Mediaset dovrebbero rientrare anche due celebrità che sarebbero in attesa dell'ok del medico: si tratta dell'opinionista Giovanni Ciacci e del giornalista Amedeo Goria.

Secondo le indiscrezioni giunte a Gabriele Parpiglia, la produzione del format sulla sopravvivenza avrebbe escluso dalla "rosa" dei concorrenti Floriana Secondi e Alex Nuccetelli, ex compagno di Antonella Mosetti.

Amedeo Venza, invece, ha fatto il nome di uno sportivo che avrebbe già dovuto partecipare al GF Vip a settembre scorso. Sul profilo Instagram del pugliese, infatti, si legge: "Ilary e lo staff dell'Isola sarebbero in trattativa per far sbarcare un altro personaggio di spessore, che ha fatto tanto parlare di sé in questi ultimi mesi: il motociclista ed ex di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis, Andrea Iannone.

Nuovo meccanismo per il ritorno dell'Isola dei Famosi

Un'altra indiscrezione che ha riportato Parpiglia, sul reality sulla sopravvivenza, è quella in merito alla novità che gli addetti ai lavori avrebbero pensato per l'edizione in partenza a marzo: L'isola dei parassiti.

Pare che due naufraghi del cast (si fanno i nomi di Fariba e Ubaldo per iniziare) vivranno su una spiaggia isolata, da soli e senza la razione giornaliera di riso che viene data a tutti i concorrenti. I due dovranno procacciarsi il cibo sotto l'occhio attento del "guardiano", un altro personaggio (che potrebbe essere inizialmente Clemente Russo) che controllerà che tutte le regole vengano rispettate. Questo ruolo sarà ricoperto ogni settimana da una persona diversa, anche perché pare che il pugile sarà soltanto una guest star e non un concorrente della nuova edizione dell'Isola dei Famosi.