Nella serata di mercoledì 3 febbraio 3 febbraio 2021 la programmazione televisiva della prima serata sarà ricca di offerte sia sui canali Rai che su quelli Mediaset.

In particolare Rai 1 trasmette in diretta la partita di calcio Napoli-Atalanta, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia, mentre su Canale 5 va in onda la quarta e ultima puntata della serie tv Made in Italy.

Programmazione tv Rai, la prima serata del 3 febbraio

Mercoledì 3 febbraio, Rai 1 trasmette in diretta e in esclusiva la partita di calcio Napoli-Atalanta, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. L'incontro si gioca alle ore 20:45 allo stadio "Diego Armando Maradona" del capoluogo partenopeo.

Il match di ritorno è fissato per mercoledì 10 febbraio a Bergamo.

Su Rai 2, alle ore 21:20, va in onda la seconda puntata del docureality La caserma, che racconta le vicende di diversi ragazzi che trascorrono alcune settimane in una caserma di montagna, precisamente a Levico in provincia di Trento, affrontando un duro percorso di addestramento militare. La voce narrante è di Simone Montedoro.

Su Rai 3 alle ore 21:20 c'è il consueto appuntamento con Chi l'ha visto?, storico programma dedicato alla ricerca di persone scomparse, condotto da Federica Sciarelli.

Su Rai Movie (canale 24) alle ore 21:10 c'è il film Non ci resta che il crimine, commedia del 2018 su tre amici che si ritrovano incredibilmente catapultati indietro nel tempo alla Roma del 1982, durante i mondiali di calcio di Spagna.

Nel cast ci sono Alessandro Gassmann, Gianmarco Tognazzi e Marco Giallini.

La prima serata del 3 febbraio sui canali Mediaset

Mercoledì 3 febbraio su Canale 5, dalle ore 21:20, c'è la quarta e ultima puntata della serie tv Made in Italy, che racconta le vicende del mondo della moda della Milano degli anni '70, nel cast ci sono fra gli altri pure Margherita Buy, Marco Bocci e Fiammetta Cicogna.

Italia 1 alle ore 21:20 trasmette il film Il principe cerca moglie, divertente commedia del 1988 con protagonista Eddie Murphy, che interpreta l'erede al trono di un immaginario e ricchissimo staterello africano, il quale decide di trasferirsi negli Stati Uniti d'America sotto mentite spoglie alla ricerca di una donna che lo ami per quello che è e non per i suoi titoli nobiliari.

Su Rete 4 alle ore 21:20 c'è il programma di approfondimento politico Stasera Italia - Speciale, condotto dalla giornalista Barbara Palombelli, dove si parlerà degli ultimi sviluppi della crisi di governo attualmente in atto.

Su Cine34, il canale di Mediaset dedicato al cinema, alle ore 21 c'è il film Basilicata coast di coast, commedia del 2010 "on the road" sulle strade lucane con protagonisti quattro amici accomunati dalla passione per la musica. Nel cast ci sono Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Rocco Papaleo e Max Gazzé, che è anche l'interprete del brano "Mentre dormi", facente parte della colonna sonora del film.