Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera Tempesta d'Amore con le anticipazioni tedesche. Al centro dei prossimi episodi che andranno in onda prossimamente in Italia ci sarà Dirk Baumgartner (interpretato dall'attore Markus Pfeiffer) che dopo aver mentito per parecchi mesi alla sua ex moglie Linda, vedrà crollare tutto il suo progetto. Infatti, il padre di Steffen assisterà al fallimento più totale e pagherà un prezzo molto alto per aver mentito a tutti quanti in merito al suo stato di salute. Dunque, l'uomo si farà scoprire dalla sua ex moglie e sarà costretto a lasciare per sempre l'albergo a cinque stelle per non deludere ancora una volta suo figlio.

Spoiler Tempesta d'Amore: Dirk muoverà le gambe durante le ore del sonno

Nelle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'Amore, Linda smetterà di credere alle bugie dell'ex marito e deciderà di aprire gli occhi per scoprire tutta la verità. Infatti, la donna riuscirà a notare che il suo uomo riesce a muovere le gambe durante il sonno e a quel punto verrà assalita da un terribile dubbio: Dirk l’avrà ingannata come ha sempre sostenuto in tutti questi mesi André?

Prossimi episodi Tempesta d'Amore: lite tra Linda e Dirk

Nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore, Linda cercherà di far venire a galla la verità e inizierà a spiare il suo ex marito, trovando la conferma a tutti i suoi sospetti. Infatti, Baumgartner non è paralizzato e la donna lo vedrà camminare e muovere liberamente le sue gambe.

La rabbia di Linda esploderà e tra i due scoppierà una furiosa lite che attirerà l'attenzione di Steffen.

Trame puntate tedesche: Linda pretenderà che Dirk sparisca dalla sua vita

Le anticipazioni di Tempesta d'Amore rivelano che Dirk farà di tutto per non perdere l'affetto di suo figlio Steffen e dirà alla sua ex moglie Linda di non dirgli la verità.

La donna accetterà questa condizione dell'uomo per tentare di evitare al ragazzo di ricevere un'ennesima delusione da parte di suo padre. Nel frattempo, la madre di Steffen dirà al suo ex marito che non dirà nulla al giovane ma pretenderà che l'uomo lasci immediatamente l'albergo a cinque stelle e di sparire dalla sua vita. Dunque, nel corso della puntata numero 3431, Dirk Baumgartner lascerà la scena e sparirà dalla soap opera.

Infine, nelle prossime puntate, anche un altro "Baumgartner" farà le valigie e lascerà definitivamente il Fürstenhof. Per scoprire tutte le prossime puntate della soap opera Tempesta d'Amore, bisognerà attendere le anticipazioni dei prossimi episodi che saranno trasmessi in Germania.