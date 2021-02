Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap Tempesta d'amore e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dall'8 al 14 febbraio 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena inaspettati. Occhi puntati soprattutto su Ariane, la quale deciderà di portare avanti il suo piano di vendetta nei confronti di Christoph. E poi ancora Robert deciderà di prendere una decisione di testa sua e, alla fine, assumerà Cornelia come nuova governante.

La vendetta di Ariane: anticipazioni Tempesta d'amore 8-14 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Tempesta d'amore fino al prossimo 14 febbraio raccontano che Ariane non si arrenderà e continuerà a lavorare alle spalle di Christoph, perché intende mettere in atto la sua vendetta.

Il piano della donna, infatti, sarà ben studiato e mirerà a rovinare la reputazione del Furstenhof e, di conseguenza, a mettere nei guai il suo avversario.

Dopo aver contribuito al ritiro anticipato di Alfons, ecco che la donna si assicurerà che ci sia sempre più una carenza di personale all'interno dell'albergo, così da rendere la situazione particolarmente complicata e difficile per tutti.

Robert decide di assumere la sua vecchia amica Cornelia

Nonostante tutto, Robert deciderà di fare di testa sua: le trame delle prossime puntate di Tempesta d'amore, infatti, raccontano che assumerà Cornelia come nuova governante.

Si tratta di una persona che non è del tutto estranea a Robert: i due, infatti, sono stati amici di vecchia data e condivideranno assieme molti ricordi legati alla loro infanzia trascorsa assieme.

Occhi puntati anche su Michael che, dopo l'incidente al Polo, diagnosticherà a Linda una lieve commozione cerebrale e le consiglierà di stare completamente a riposo e quindi di non fare sforzi.

Linda chiede spiegazioni a Dirk: anticipazioni Tempesta d'amore dall'8 al 14 febbraio

Tale diagnosi rappresenterà un sollievo per Dirk, visto che in questo modo la donna non ricorderà nulla dell'incidente e in particolar modo il momento in cui lui si è alzato dalla sedia a rotelle per andare a soccorrerla.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Peccato, però, che Linda si ricorderà benissimo quel momento e chiederà spiegazioni al diretto interessato.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore dall8 al 14 febbraio rivelano che Dirk inventerà subito una scusa per non finire nei guai e così farà credere alla donna che la preoccupazione per leui, gli ha donato una forza incredibile al punto da farlo alzare dalla sedia a rotelle.

Un racconto alquanto "fantasioso" quello di Dirk che, in questo modo, spererà di non essere sgamato da Linda: ma lei crederà al suo racconto oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rete 4.