La soap opera Una vita continua ad essere appassionante e ricca di colpi di scena. Nel corso delle puntate che verranno trasmesse in Italia dal 6 al 14 febbraio, Marcia Sampaio pur amando ancora Felipe Alvarez Hermoso a causa dei forti sensi di colpa lo lascerà e adempirà ai suoi obblighi di moglie con Santiago.

Una vita, spoiler al 14 febbraio: Genoveva non crede a Felipe

Negli episodi che occuperanno Canale 5 dal 6 al 14 febbraio, finalmente si assisterà alla riconciliazione di Felicia e Bellita. Quest’ultima intanto, non appena vedrà la figlia Cinta turbata per le riprese del film proporrà a Carchano di organizzare un’anteprima al ristorante.

José perderà le staffe quando apprenderà che il film girato da Alfonso narra la storia di una donna senza talento, chiamata proprio come sua moglie Bellita del Campo.

Nel frattempo Marcia nonostante dirà a Felipe di essere ancora innamorata di lui, metterà fine alla loro tresca. A questo punto la brasiliana proporrà al marito Santiago di lasciare Acacias 38 con lei. Genoveva invece, si recherà a casa di Alvarez Hermoso ed esigerà di sapere se ha frequentato di nascosto Sampaio: la darklady anche se l’avvocato negherà di vedere Marcia non si fiderà.

Armando dopo aver chiesto il permesso a Liberto per poter corteggiare Susana, inviterà la donna al ballo del circolo: quest’ultima farà rimanere deluso il suo spasimante non appena gli dirà di non volersi mostrare in pubblico in sua compagnia.

Caballero a questo punto sottolineerà all’ex sarta di prendere le distanze da lui sino a quando non avrà le idee chiare.

Armando riceve un telegramma misterioso, Marcia dubita del marito

Successivamente Genoveva incontrerà Santiago alla pensione Roleno, e lo inviterà a far allontanare sua moglie da Felipe. Quest’ultimo intanto proporrà a Marcia di fuggire ricevendo un netto rifiuto, poiché la fanciulla gli ricorderà di essere sposata.

A questo punto la brasiliana convincerà il marito Santiago a non affrontare Alvarez Hermoso, promettendogli di rispettare i propri obblighi matrimoniali.

Nel contempo tramite dei pettegolezzi circolati in paese i vicini apprenderanno che Susana ha reso pubblica la sua storia d’amore con Armando. In seguito quest’ultimo dopo aver ricevuto un misterioso telegramma non si presenterà a due appuntamenti con l’ex sarta.

In seguito, Ramon e Carmen vorranno capire per quale motivo Lolita non ha gradito la culla che le hanno regalato per il nipotino. José per difendere l’onore della sua famiglia denuncerà Alfonso Carchano con l’accusa di diffamazione, nell’istante in cui chiunque saprà che il film che mette in cattiva luce sua moglie uscirà in tutto il mondo.

Infine Marcia non appena vivrà un momento intimo con Santiago inizierà ad avere dei dubbi: la brasiliana si accorgerà che sulla schiena dell’uomo che ha sposato non c’è più la solita cicatrice. Infine Genoveva minaccerà Santiago dopo aver appreso che è intenzionato a rimanere ad Acacias 38.