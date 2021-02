Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Vanessa Sonnbichler interpretata dall'attrice Jeannine Gaspár, dovrà affrontare diversi problemi. La donna si renderà conto che il suo amato Robert in realtà non prova i suoi stessi sentimenti, così prenderà coraggio e deciderà di mettere fine alla loro storia d'amore. Non ci vorrà molto, però, prima che la donna si penta della sua decisione, poiché il Saalfeld si innamorerà presto di un'altra donna da poco arrivata al Fürstenhof, Cornelia Holle.

Spoiler Tempesta d'amore: Vanessa si dedica completamente alla sua carriera sportiva

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse prossimamente in Italia Vanessa e Robert si lasceranno, sarà la donna a mettere fine alla loro relazione, poiché non si sentirà ricambiata e penserà di essere la sola a essere innamorata. Ben presto però, Robert conoscerà un'altra donna dal nome Cornelia, della quale si innamorerà subito. Quando Vanessa si accorgerà che il suo amato prova dei sentimenti per la nuova arrivata, non la prenderà molto bene e si sentirà notevolmente ferita e umiliata, così per distrarsi si dedicherà completamente alla sua carriera di atleta.

Robert innamorato di Cornelia

Vanessa non riuscirà a pensare che il suo amato Robert si sia già innamorato di un'altra donna, Cornelia Holle, così per il forte dispiacere la donna si concentrerà solo sullo sport.

In seguito la donna esagererà con l'allenamento e comincerà ad avvertire alcuni forti dolori al ginocchio. Vanessa, però, cercherà di evitare in tutti i modi di eseguire una visita medica specialistica, tanto che quando Michael la visiterà la donna gli farà vedere il ginocchio sbagliato, per paura di vedere la diagnosi. Successivamente le condizioni fisiche della giovane Sonnbichler peggioreranno sempre di più e costringeranno la donna a farsi visitare seriamente.

Dopo esser stata visitata, Vanessa scoprirà di avere una rottura del menisco e di dover essere operata il prima possibile.

Vanessa viene operata al ginocchio

Vanessa dovrà dire addio al suo sogno di partecipare al campionato nazionale di scherma, dopo aver scoperto di dover essere operata al ginocchio. Come se non bastasse, la donna sarà assai terrorizzata al pensiero di operarsi, poiché se l'intervento dovesse andare male la sua carriera sportiva sarebbe rovinata per sempre.

In seguito i dolori di Vanessa aumenteranno e ad un certo punto cadrà a terra, la donna sarà prontamente soccorsa da Amelie e Robert. Quest'ultimo, si preoccuperà molto delle condizioni di salute della sua ex fidanzata e cercherà di convincerla ad affrontare l'operazione, la donna però accetterà di eseguire l'intervento soltanto nel caso in cui a operarla sia un luminare della chirurgia ortopedica. Più tardi Robert si impegnerà a cercare un bravo medico per la sua ex e avrà successo: il Saalfeld troverà una specialista di fama internazionale, Olga Petrova, disposta a operare la donna al ginocchio quanto prima. Successivamente Vanessa accetterà di operarsi, ma sarà ignara che la Petrova in realtà soffre di un problema di alcolismo. Durante l'intervento chirurgico, la dottoressa sarà ubriaca e commetterà un errore molto grave, il quale comprometterà per sempre la carriera della Sonnbichler.

A quel punto Vanessa sarà ormai disperata e non saprà come reagire.