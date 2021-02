La puntata di Uomini e donne andata in onda nel pomeriggio del 1° febbraio su Canale 5 ha riservato un colpo di scena per Gemma Galgani. La dama torinese ha avuto un duro faccia a faccia con Gianluca, il cavaliere che aveva tenuto la scorsa volta con riserva. L'uomo in puntata, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha accusato Gemma di fare scelte strategiche per non fidanzarsi mai. Gemma non se ne è stata zitta e ha chiuso immediatamente con lui, rispedendo al mittente le accuse di stare in tv per fare teatro.

Gianluca accusa Gemma nella puntata di Uomini e donne del 1° febbraio

Gli animi nello studio di Maria De Filippi di sono accesi sin da subito.

La puntata odierna di Uomini e donne si è aperta con uno scontro tra Armando e Gianni Sperti, con l'opinionista che ha accusato il cavaliere di tenere nascosto cosa succede con le dame che sta frequentando solo fino a quando gli fa comodo. Nella puntata del 1° febbraio infatti, Armando ha fatto intendere che tra lui e Nicole ci fosse stato qualcosa solo quando la dama gli ha preferito Carlo. Animi accesi anche quando Gemma Galgani si è ritrovata a parlare di Gianluca, il cavaliere catanese giunto la scorsa settimana per conoscerla. La dama torinese ha subito detto di averlo ''lasciato'' nel momento in cui lui al telefono l'avrebbe accusata di scegliere sempre le persone sbagliate. La dama ha poi aggiunto: "Il problema grande di Gianluca è che lui ti parla sopra mentre tu gli parli".

Gianluca contro Gemma Galgani: 'Tu vuoi creare la tua scena per poi fare il teatro qui'

Gianluca non è rimasto in silenzio e ha ribattuto a Gemma Galgani guardandola negli occhi. Il cavaliere si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha detto alla dama torinese ciò che pensa di lei. In primis, ha ribadito ciò che le aveva già fatto intendere al telefono, con qualche precisazione in più.

Nel dettaglio, Gianluca ha sostenuto che gemma è rimasta spiazzata nel momento in cui ha capito che lui non ha problemi di base, affondando il colpo dicendo: "Tu vuoi creare la tua scena per poi fare il teatro qui". Gemma a questo punto, si è imbestialita minacciando di far volare le sedie.

Gianluca chiede di rimanere a Uomini e donne dopo la lite con Gemma

Poco prima dello scontro con Gianluca, per Gemma è entrato in studio un nuovo cavaliere, di nome Maurizio, originario del Veneto. L'uomo le ha dedicato una poesia, ma nonostante il bel gesto Gemma non è sembrata propensa a conoscerlo. L'intervento di Tina ha cambiato però le carte in tavola e alla fine Galgani si è data una possibilità per conoscere il nuovo arrivato. Per quanto riguarda Gianluca invece, il catanese ha chiesto a Maria di poter rimanere a Uomini e donne. La padrona di casa ha girato il quesito a Tina Cipollari, la quale ha acconsentito. Per questo, i fan di Uomini e donne lo rivedranno anche nelle prossime puntate.