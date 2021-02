Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:35 su Rete 4. Le anticipazioni delle puntate della soap opera da lunedì 1° a domenica 7 marzo, raccontano che Amelie in preda alla gelosia getterà nell'immondizia il regalo di Franzi. Ariane, intanto, proverà a mettere Werner e Robert l'uno contro l'altro, mentre Bela otterrà il lavoro dei suoi sogni. Successivamente, Ildegarda confesserà ad Alfons la voglia di andare in pensione, mentre Michael dirà a Tim che ha avuto una guarigione spontanea. Robert, invece, sarà più che mai intenzionato a far controllare gli armadietti nella stanza dello staff per verificare che negli stessi non ci fosse vernice al piombo.

Carolin, infine, dirà alla madre Silvia di essere incinta, mentre Amelie costringerà Tim a scegliere tra lei o Franzi.

Amelie getterà nell'immondizia il dono di Franzi per Tim

Le trame della soap opera di Bea Schimdt dal 1° al 7 marzo anticipano che Andrè e Linda si divertiranno a preparare delle torte assieme, riuscendo a dimenticare per qualche istante la sofferenza legata alla loro separazione.

Intanto, Amelie in preda alla gelosia getterà nella spazzatura il regalo di Franzi per Tim. Al ragazzo, però, tornerà ugualmente utile il misterioso amuleto di Franzi che, dopo essergli apparso in sogno, gli infonderà il suo influsso magico.

Successivamente, Ariane sarà più che mai intenta a mettere Werner e Robert l'uno contro l'altro, nel frattempo Lucy darà un aiuto a Bela nel prepararsi per la sua intervista.

Quest'ultima andrà a buon fine, anche grazie alle lezioni di Lucy, e Moser otterrà finalmente l'impiego professionale dei suoi sogni.

Ildegarda, invece, confesserà ad Alfons la sua voglia di andare in pensione. Alfons sarà d'accordo, ma in segreto proverà invidia per il lavoro giornaliero di Ildegarda.

Michael dirà a Tim che ha avuto una guarigione spontanea

Gli spoiler di Tempesta d'amore sino al 7 marzo evidenziano che Tim non riuscirà a spiegarsi il motivo per il quale non accusa più alcun dolore. A fronte di ciò, Michael dirà al ragazzo che ha avuto una guarigione spontanea, e Tim non smetterà di credere che il merito sia di quello strano amuleto venutogli in sogno.

Così, Degen deciderà di fare una emozionante confessione in merito alla sua guarigione a Franzi.

Robert, nel mentre, vorrà far controllare gli armadietti della stanza dello staff, così da verificare se negli stessi fosse presente della vernice al piombo. Ariane, però, sarà sotto pressione a causa di questo controllo perché in uno di quegli armadietti ha nascosto i soldi, quindi si affretterà a cambiare nascondiglio per il denaro.

Linda, intanto, rimarrà delusa scoprendo che non ci saranno margini per tornare assieme ad Andrè, così Christoph e Werner tenteranno invano di confortarli. A Linda, però, tornerà presto il sorriso quando riceverà una chiamata dalla figlia Carolin che le comunicherà di essere in stato interessante.

Amelie, poco dopo, darà un ultimatum a Tim costringendolo a scegliere lei o Franzi.

Infine, Robert e Cornelia avranno una discussione, con Holle che ferita deciderà di ritirarsi dal progetto biologico dell'hotel. Scoprendo però che Robert ha avuto dei problemi per colpa del sigillo, Cornelia si prodigherà nel tendergli nuovamente la mano per aiutarlo. A quel punto Robert le chiederà di ricominciare una collaborazione assieme.