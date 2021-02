La puntata di Uomini e donne andata in onda il 19 febbraio è stata dedicata alla scelta della tronista Sophie Codegoni. La giovane modella ha iniziato il suo percorso all'interno del dating show di Canale 5 lo scorso 7 settembre, insieme agli ex tronisti Gianluca De Matteis, Davide Codegoni e all'ex tronista Jessica Antonini. A distanza di cinque mesi dall'inizio del suo trono, Sophie ha deciso di fare la sua scelta tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Tra i due corteggiatori, alla fine, Codegoni ha scelto Matteo che non è riuscito a non commuoversi e ha risposto subito di "si". Dopo la puntata il corteggiatore abruzzese Giorgio di Bonaventura, si è sfogato dietro le quinte dello studio di Canale 5.

Giorgio Di Bonaventura: 'È normale che stia male'

Subito dopo il momento in cui Sophie ha comunicato a Giorgio di non essere la sua scelta, il ventitreenne abruzzese ha lasciato lo studio e si è sfogato riguardo le sue sensazioni ed emozioni: "Non me la posso prendere, questo è lo scopo del programma". Ha aggiunto poi: "Non ho avuto davanti una persona falsa". Giorgio non ha nascosto i suoi sentimenti dopo la scelta di Codegoni e ha confessato: "É normale che stia male, io volevo e voglio uscire con Sophie".

Giorgio: 'Ho sottovalutato il sentimento per Sophie'

Dopo non esser stato scelto da Sophie Codegoni, Giorgio non ha risparmiato le lacrime per la sua delusione e ha dichiarato: "Sophie mi piace, ma se una persona che ti piace non prova il tuo stesso sentimento è dura.

Bisogna anche saper razionalizzare".

Il ventitreenne ha confessato di non avere rimpianti e di essere stato se stesso fino alla fine della sua esperienza nel programma, a tal proposito ha detto: "Mi dispiace perché lei è la persona che adesso vorrei al mio fianco". Durante il suo sfogo, inoltre, Giorgio ha rivelato che, grazie al suo percorso, ha imparato che spesso per conservare una "corazza", ci si allontana dalle persone e si sottovalutano i sentimenti e tal riguardo ha confessato: "Ho sottovalutato il sentimento per Sophie".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

'Vorrei trovare una ragazza che riesca a togliermi la corazza' dice Giorgio dopo il rifiuto di Sophie

Dopo la puntata, Giorgio di Bonaventura è apparso piuttosto scosso per il rifiuto di Sophie. Il giovane abruzzese, nonostante la forte delusione, ha speso delle belle parole nei confronti della modella: "Sophie è stata coraggiosa, sia oggi che durante tutto il suo percorso.

Lei ha fatto questo percorso perché le serviva e le è servito per crescere, ha avuto la forza di mettersi in gioco". Alla fine del suo sfogo, Giorgio ha voluto augurare il meglio sia a Sophie sia al suo ex rivale Matteo Ranieri e ha confessato: "Vorrei trovare una ragazza che riesca a togliermi la corazza".

Dove rivedere in streaming online la scelta di Sophie Codegoni

È possibile rivedere in streaming online la scelta della corteggiatrice Sophie Codegoni, attraverso le piattaforme dedicate MediasetPlay.it e Wittytv.it. All'interno di entrambi i siti è possibile rivedere tutte le puntate di Uomini e Donne già andate in onda in tv, ma anche moltissimi extra riguardanti i corteggiatori e i tronisti del programma di Maria De Filippi.