Nelle prossime puntate di Una vita Santiago Becerra sarà talmente accecato dalla gelosia nei confronti di Marcia, da arrivare a mettere le mani addosso al suo "rivale", Felipe. Il tutto avverrà nel bel mezzo delle vie di Acacias, dove i due contendenti verranno divisi grazie all'intervento dei vicini. Santiago non esisterà a minacciare Felipe di morte, nel caso in cui non smettesse d'importunare Marcia.

Una vita, anticipazioni: Santiago geloso di Marcia

Tra Santiago e Felipe ci sarà una rissa in piena in regola. Il tutto avrà inizio nel momento in cui l'avvocato troverà un lavoro a Marcia presso l'ambasciata brasiliana.

Felipe farà in modo che Sampaio non venga a sapere che sia stato lui a procurarle il lavoro, facendole credere che il tutto sia stato possibile grazie all'intervento di Liberto. Ben presto Marcia scoprirà la verità e, incontrando Felipe per strada, non esisterà a ringraziarlo, dicendogli tra l'altro che i suoi sentimenti per lui non sono cambiati.

Santiago mette le mani addosso a Felipe nelle prossime puntate di Una vita

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Una vita, il colloquio tra Marcia e Felipe verrà udito di nascosto da Santiago, il quale intimerà l'avvocato di lasciare in pace la moglie. In seguito quest'ultimo avrà infatti bisogno che Marcia testimoni di fronte al giudice nel processo contro Cesar Andrade e per questo andrà alla pensione per chiedere a Santiago di poter parlare con la giovane brasiliana.

L'avvocato incontrerà per caso la sua ex fidanzata intrattenendosi a parlare con lei. Santiago li vedrà e, fraintendendo le intenzioni di Felipe, andrà su tutte le furie. Passerà alle maniere forti, mettendo le mani addosso al "rivale".

Una vita, spoiler: Felipe cade a terra dopo il pugno di Santiago

Santiago sarà stanco delle intromissioni di Felipe e accecato dalla gelosia si scaglierà contro Alvarez Hermoso, prendendolo per la cravatta e trascinando in strada.

Qui, sotto gli occhi atterriti di Marcia e dei vicini di Acacias, lo prenderà a pugni. Sarà una furia e nemmeno i vicini riusciranno a placare la sua ira. Felipe si beccherà un pugno in pieno volto, finendo a terra. Prima di essere allontanato dagli abitanti di Acacias, Santiago si accerterà che Felipe abbia compreso la lezione, avvertendo che se si avvicinerà ancora a sua moglie non esisterà a ucciderlo.

A questo punto Felipe si rialzerà da terra ancora dolorante, mentre Marcia sarà in lacrime. Per le vie di Acacias non si parlerà d'altro e solo con il prosieguo delle puntate di Una vita si scoprirà se tra Felipe e Marcia sarà realmente finita.

Si ricorda che la soap iberica va in onda su Canale dal lunedì al venerdì alle 14:10 e la domenica alle 16:05.