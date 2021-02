Nuovi colpi di scena terranno con il fiato sospeso i telespettatori della soap opera iberica Una vita, nelle prossime puntate in programma su Canale 5. Le anticipazioni dicono che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) darà una svolta alla sua vita intraprendendo una relazione sentimentale con Genoveva Salmeron (Clara Garrido), ma continuerà ad avere occhi per Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Per merito dell’avvocato Liberto offrirà alla fanciulla di colore un lavoro presso l’ambasciata brasiliana: Santiago Becerra (Aleix Melé) non appena verrà a conoscenza del coinvolgimento del legale lo affronterà facendogli una terribile minaccia di morte.

Una vita, spoiler: Felipe trova un lavoro a Marcia

Nel corso degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, Felipe si preoccuperà seriamente per la salute di Marcia: quest’ultima per guadagnare dei soldi sostituirà alcune ore Lolita nella bottega di genere alimentari, sempre più vicina al parto. A questo punto Alvarez Hermoso coglierà l’occasione durante un’ospitata nella tenuta del re in cui metterà piede dopo aver ufficializzato la sua storia d'amore con Genoveva, e farà in modo che l’ambasciatore brasiliano decida di assumere la sua ex per servire la moglie.

L’avvocato, sapendo che la fanciulla rifiuterebbe la proposta di lavoro qualora dovesse apprendere del suo zampino, si rivolgerà a Liberto. Non appena quest’ultimo la inviterà a presentarsi al colloquio di lavoro, Marcia sarà entusiasta ma soprattutto riceverà il consenso del marito Santiago.

Santiago minaccia Alvarez Hermoso, Sampaio terrorizzata

Un imprevisto purtroppo cambierà le carte in tavola, poiché Sampaio, dopo aver appreso tramite una conversazione di Casilda che il marito di Rosina in realtà non conosce nessun ambasciatore, non farà fatica a capire che si tratta del coinvolgimento di Felipe. Invece di arrabbiarsi con il legale, la brasiliana, quando lo incontrerà per strada, oltre a ringraziarlo gli dirà di non aver smesso di amarlo.

Le parole di Marcia verranno ascoltate da Santiago che non perderà tempo per ordinare ad Alvarez Hermoso di allontanarsi da sua moglie altrimenti dovrà vedersela con lui. Becerra farà una vera e propria minaccia a Felipe, visto che si dirà addirittura disposto a ucciderlo con le sue stesse mani. Quanto accaduto terrorizzerà Marcia: nonostante ciò quest’ultima farà il possibile per ottenere dal marito il permesso per eseguire il lavoro che le ha procurato l’avvocato.

Non passerà molto tempo per assistere a uno scontro tra i due rivali in amore.

A seguito del processo di Cesar Andrade, il legale, avendo bisogno della presenza di Marcia per farla testimoniare contro il trafficante di donne, su consiglio di Ramon e Liberto si recherà alla pensione di Fabiana e Servante. Felipe non farà in tempo a chiedere a Santiago di dover parlare con sua moglie, poiché si ritroverà proprio faccia a faccia con la stessa casualmente. A causa della forte gelosia, Becerra aggredirà il suo rivale di fronte ai vicini e costringerà Marcia a rifiutare il lavoro all’ambasciata.