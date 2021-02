Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene mandata in onda tutti i giorni con l'orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da domenica 28 febbraio a sabato 6 marzo, Brooke e Ridge divorzieranno. Thomas proseguirà nel piano di conquistare Hope, ma la ragazza respingerà la richiesta di lavorare insieme in occasione della sfida di moda tra la Logan e Steffy. Inoltre Liam avvertirà Thomas di voler fare in modo che lui non possa fare del male alla sua famiglia.

Brooke e Ridge divorziano

Nelle puntate di "Beautiful" in onda dal 28 febbraio al 6 marzo, Ridge e Brooke saranno molto rattristati, ma alla fine apporranno le loro firme per il divorzio.

Intanto Thomas rincuorerà Zoe sul fatto che farà in modo che lei torni alla Forrester Creations e consiglierà Ridge di far tornare in voga "Hope for the Future".

In tutto questo la casa di moda dei Forrester si troverà in un momento di forte creatività, poiché oltre a quella di Hope ci sarà anche la nuova collezione di Steffy. Ridge dirà sin da subito che la situazione economica non potrà consentire il finanziamento di entrambe e allora Thomas proporrà al padre di organizzare una sfida per scegliere la migliore.

Liam non si fida di Thomas

Secondo le anticipazioni televisive fino al 6 marzo, Steffy sospetterà sul reale interesse del fratello per la competizione che la vedrà opposta a Hope e penserà che stia sfruttando questa possibilità, solo per stare al fianco della Logan.

Ridge proverà a far capire a Steffy, che invece non è così. Intanto Hope sceglierà di non avvalersi della collaborazione di Thomas, poiché tutto il male che le ha arrecato è ancora troppo vivo per mettersi tutto alle spalle.

Liam però temerà che prima o poi la ragazza finisca con cedere alla ripetuta corte del Forrester e per evitare questo andrà a confrontarsi direttamente con lui.

Spencer riferirà a Thomas di non credere alla sua buona fede e che controllerà ogni sua mossa, per evitare che possa commettere qualche atto contro la sua famiglia.

Hope nega a Thomas di lavorare insieme

In base alle trame degli episodi da domenica 28 febbraio a sabato 6 marzo, lo sfogo di Liam non smuoverà minimamente la posizione di Thomas che risponderà dicendo come l'unico suo interesse è il bene della Logan.

L'obiettivo mai nascosto di Forrester è quello di ricreare la famiglia e a tal fine le offrirà di lavorare insieme. Hope però rifiuterà categoricamente la proposta. Intanto Brooke si troverà suo malgrado costretta a firmare i documenti del divorzio, mentre Liam chiederà il supporto di Steffy per capire cosa ha in mente Thomas.

I due giovani si recheranno a casa di Vinny e con loro grande sorpresa troveranno Zoe, la quale li metterà in guardia sull'ossessione del ragazzo nei confronti di Hope. Nel frattempo Eric vorrà che gli venga chiarito dal nipote il motivo della sfida di moda e Thomas gli dirà che questo era un pretesto per dimostrare alla donna di essere cambiato. Purtroppo per lui però la giovane Logan, non ha nessuna intenzione di farsi aiutare da lui.