Continuano a non mancare i colpi di scena nello sceneggiato iberico Una vita. Gli spoiler annunciano che la reputazione di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) verrà compromessa nel peggiore dei modi da parte di Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

L’ex governante si vedrà costretta a scappare dal quartiere, non appena diventerà di pubblico dominio che c’era il suo zampino dietro al tentativo di suicidio della domestica Agustina: nello specifico la storica darklady farà i conti con le urla dei vicini che la umilieranno, aggredendola anche fisicamente.

Una vita, spoiler: Agustina scopre di aver ricevuto una falsa diagnosi a causa di Dicenta

Dalle anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, si evince che Ursula inizierà a destare parecchie preoccupazioni non solo alla sua padrona Genoveva. Tutto comincerà quando la darklady crederà che la defunta Cayetana Sotelo Ruz sia tornata ad Acacias 38 per riprendersi tutto ciò che le apparteneva. Salmeron, dopo aver avuto diversi scontri con l’anziana donna, su consiglio di Felipe sceglierà di licenziarla finendo, per scatenare l’ira della stessa. Dicenta infatti minaccerà Genoveva, dicendole di essere disposta a far sapere a tutti che Alfredo Bryce è stato ucciso da un sicario pagato da lei.

Salmeron riuscirà a scamparla poiché il suo alleato Fermin eliminerà l’esecutore dell’assassinio di Alfredo. A questo punto Genoveva sarà decisa a umiliare pubblicamente Ursula: per riuscire nel suo intento la nuova darklady si metterà in contatto con Maduro, il falso medico che fece credere ad Agustina di essere vicina alla morte. L’impostore - in cambio di denaro - farà sapere alla domestica di Felipe che in realtà la malattia che aveva diagnosticato non è mai esistita, poiché fu Dicenta a pagarlo per dire tale scioccante menzogna.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L’inserviente, sotto shock, non perderà tempo per far sapere a tutti ciò che ha fatto l’anziana donna pur di spingerla al suicidio.

Ursula cacciata dai concittadini, nuova informazione scottante su Genoveva

La situazione si complicherà quando Marcia confesserà a Fabiana di essere giunta nel quartiere iberico poiché Ursula aveva fatto avere una grossa somma di denaro ad Andrade per farla diventare una spia al servizio di Alfredo Bryce.

Sia Genoveva che molti degli altri abitanti di Acacias 38 a questo punto si scaglieranno contro Dicenta aggredendola in mezzo alla strada.

L’ex governante, dopo essere stata obbligata ad andarsene via dalla cittadina iberica, passerà al contrattacco con Genoveva, visto che riuscirà a contattare Cristobal Cabrera, l’omicida di Samuel Alday, e apprenderà che la sua signora in passato ha ucciso la sua migliore amica Marlen. A questo punto Ursula sarà pronta a servirsi di tale scottante informazione ai danni di Salmeron per ricattarla nuovamente.