Nelle prossime puntate di DayDreamer, dopo il fallimento della Fikri Harika, Aziz e Remide scopriranno che i diritti commerciali dell'azienda sono stati venduti così, con dati alla mano, andranno alla ricerca dei nuovi acquirenti. I due rimarranno a dir poco sorpresi quando vedranno Deren e CeyCey e quest'ultimi, per un attimo, penseranno che papà Divit voglia indietro la sua agenzia, ma in realtà non sarà così.

Aziz e Remide vogliono far riavvicinare Can e Sanem

Aziz e Remide scopriranno che anche Sanem, per il 98%, è socia dell'agenzia così, "diabolicamente", penseranno a un modo per far riavvicinare Can: papà Divit penserà di acquisire il 49% delle quote di Sanem e il prossimo step sarà chiedere a Can di raggiungerlo, inconsapevolmente, nella fattoria della giovane Aydin.

Per Can l'arrivo nella fattoria sarà un po' sorprendente, infatti lui era convinto d'incontrare solo il padre, invece si ritroverà davanti Deren, Muzaffer e un affettuosissimo CeyCey. Tutte queste presenze lo insospettiranno, ma non passerà tanto tempo prima che gli rivelino che quel luogo è la fattoria di Sanem e che sono tutti lì per la rinascita della Fikri Harika. Per Can sarà uno shock, per questo motivo deciderà di andare via. L'incontro con Sanem, però, sarà inevitabile.

Can e Sanem e l’incontro al molo

Sanem sarà seduta nel molo in cui è ormeggiata la barca di Can e proprio in quel momento giungerà il fotografo, che sarà diretto a rientrare nella sua imbarcazione. L'incontro tra i due sarà pietrificante, con una giovane Aydin che lo congederà con un "torna da dove sei venuto".

CeyCey verrà a conoscenza del loro incontro e per far sì che Can non se ne vada di nuovo, ideerà un piano.

Per fare in modo che Can non parta, CeyCey mentirà e gli dirà che suo padre è svenuto e gode di pessime condizioni di salute. Il fotografo lo raggiungerà, nel mentre CeyCey informerà Deren del piano. Aziz, però, dovrà trovare un altro modo per tenere Can accanto a Sanem, così dirà a quest'ultima che il suo medico gli ha consigliato di stare in luoghi con aria pura, per questo motivo la giovane Aydin gli comunicherà che può rimanere da lei finché non si sentirà meglio.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Leyla ed Emre mentono sulla loro reale situazione economica

Intanto Leyla ed Emre vivranno "nella menzogna". Dopo il fallimento della Fikri Harika la coppia ha subito dei gravi problemi economici: Leyla è riuscita a trovare un lavoro, mentre lui è rimasto senza. Tale condizione li ha portati a vivere a casa Aydin, ma in realtà i due ragazzi stanno mentendo sulle reali motivazioni.

Infatti Emre finge di avere un lavoro, uscendo ogni mattina con la sua macchina di lusso e girando senza meta per la città.

In più continuano a dire che la loro casa e in perenne stato di ristrutturazione, ma in realtà così. Riuscirà la coppia a mentire ancora per tanto tempo?