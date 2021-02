Roberta Di Padua ha interrotto la frequentazione con Riccardo Guarnieri, durante la puntata di Uomini e donne del 18 febbraio. In una recente intervista per il magazine della trasmissione, la dama ha rivelato che per lei è importante il rapporto di intimità con il proprio uomo e, con il cavaliere pugliese, negli ultimi tempi, le cose non sono andate come desiderava. Roberta ha inoltre detto di essere innamorata di Riccardo e di sperare che la situazione con lui cambi.

Roberta interrompe la storia con Riccardo a Uomini e Donne

Roberta ha raccontato come ha vissuto gli ultimi giorni con Riccardo, prima di chiudere la frequentazione con lui.

Il cavaliere ha affermato di non provare nessun sentimento nei suoi confronti e, in aggiunta a questo problema, Di Padua ha rivelato che hanno avuto anche un allontanamento dal punto di vista fisico: ''Sono arrivata a mettermi in discussione e a domandarmi se non gli piacessi più. Questa situazione mi ha creato insicurezza''.

Riccardo e Roberta hanno trascorso insieme qualche giorno

Prima di interrompere la frequentazione, Roberta e Riccardo hanno trascorso qualche giorno insieme, comportandosi come qualunque coppia, cucinando, guardando film sul divano, ma senza che ci fosse un grande trasporto fra di loro. A tal proposito, la dama ha dichiarato: ''Questo mi fa pensare che probabilmente non gli piaccio più fisicamente, ma non riesce a dirmelo per paura di ferirmi''.

Di Padua ha confidato di non sapere da cosa possa dipendere il cambio di rotta di Guarnieri: ''Forse non riesce a lasciarsi andare: è uno che pensa tanto, prende tempo e a volte questo è anche un bene''.

Roberta Di Padua è innamorata di Riccardo Guarnieri

Roberta prova dei sentimenti importanti per Riccardo e ha confessato: ''Sono innamorata di lui, quindi non posso che vedere e sperare in un percorso lungo".

Nonostante l'amore per il cavaliere pugliese, Di Padua ha interrotto la frequentazione con lui perché il rapporto fisico è importante per lei e, in passato, ha vissuto un'esperienza simile e si è allontanata. Roberta ha rivelato: ''Dopo una storia lunga, tra me e questa persona è iniziata a mancare la passione. Aveva iniziato a trascurarmi, forse per colpa dell'abitudine.

Mi sono già scottata in passato: per me l'intimità è una grande parte del rapporto. È un aspetto troppo importante nella coppia, da cui non si può prescindere''. Secondo Roberta, il cavaliere pugliese ha bisogno di sicurezze, di sentirsi amato per poi essere più libero di sbottonarsi. Al momento, Di Padua ha lasciato libero Riccardo, permettendogli di frequentare altre persone e spera che le cose con lui possano cambiare.