La coppia composta da Can e Sanem, protagonisti della Serie TV DayDreamer, continua a far sognare il pubblico di Canale 5. In queste ultime settimane l'attore turco è tornato al centro dell'attenzione per la sua neonata storia d'amore con la conduttrice Diletta Leotta ma anche per l'attrice Demet Ozdemir, che veste proprio i panni della dolce Sanem nella serie tv pomeridiana Mediaset, è giunto il momento di vivere un nuovo amore. E, in una recente intervista, l'attrice è tornata a parlare anche del suo rapporto con Can, con il quale ha condiviso il set per diverso tempo durante le riprese di DayDreamer.

Le parole dell'attrice di Sanem in DayDreamer su Can Yaman

Nel dettaglio, la love story tra Can e Sanem all'interno della serie turca ha fatto sognare milioni di spettatori italiani, al punto che in tanti avevano sperato che tra i due attori potesse esserci un coinvolgimento anche nella vita reale.

Peccato, però, che questa non sia la realtà dei fatti, dato che i due diretti interessati hanno sempre specificato di essere soltanto dei buoni amici.

A tal proposito, l'attrice che veste i panni di Sanem in DayDreamer, ha dichiarato: "Io e Can siamo solo amici. È una persona piena di valori, gli voglio sicuramente bene".

La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta impazza in Italia

Insomma tra i due protagonisti della serie turca vi è sicuramente un grande rapporto di amicizia ma tra di loro non è mai scoccata la scintilla fuori dal set di DayDreamer e quindi non sono mai andati oltre la semplice amicizia, così come specificato più volte da Demet e dallo stesso Can.

Attualmente, però, entrambi hanno ritrovato la serenità e la felicità dal punto di vista sentimentale. Can Yaman, infatti, è uscito allo scoperto con la conduttrice sportiva Diletta Leotta.

I due, ormai, non nascondono più il loro amore e hanno scelto di viverlo alla luce del giorno con tanto di scatti pubblicati su Instagram, come quello che hanno postato il giorno di San Valentino, in procinto di scambiarsi un bacio al tramonto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anche l'attrice di Sanem ha trovato l'amore

Un amore, quello tra Can e Diletta, che ha suscitato anche un bel po' di chiacchiericcio mediatico, al punto che in tanti hanno sospettato che il loro fosse solo un "amore da copertina" e destinato a far fruttare gli interessi economici di entrambi.

In attesa di scoprire come si evolverà la relazione tra Can e Diletta, anche l'attrice che veste i panni di Sanem in DayDreamer ha trovato l'amore.

Proprio in questi ultimi giorni, Demet Ozdemir ha ufficializzato sul suo profilo Instagram l'inizio della relazione con Oguzhan Koc, un cantante e attore molto famoso in Turchia.