Quella che è andata in onda mercoledì 3 febbraio è stata una puntata di Uomini e donne piena di tensione: Aurora è stata la protagonista del giorno, tra accuse, lacrime, prove e urla contro l'ex Giancarlo ma non solo. Tra i fan che hanno assistito allo sfogo tra le lacrime della dama, c'è chi si è esposto per difenderla e per etichettare come brutto e negativo il messaggio che il dating-show ha dato ai suoi telespettatori.

Aurora ancora presa di mira a Uomini e Donne

Nel giorno in cui è prevista la seconda registrazione settimanale di Uomini e Donne, il pubblico ha assistito ad una puntata interamente dedicata ad Aurora.

La dama è stata attaccata da più parti e coinvolta dall'ex Giancarlo in dinamiche social che anche Maria De Filippi ha fatto fatica a seguire fino in fondo.

Anche se non si frequentano più da un po', tra la romana e il cavaliere del Trono Over sembra ci siano ancora delle cose irrisolte: l'uomo, in particolare, ha chiesto alla Tropea di smetterla di insultare sua figlia su Instagram con account finti.

La protagonista del Trono Over ha negato tutto, ma ha anche difeso l'amica Veronica Ursida da un'altra accusa che è stata fatta ad entrambe: sarebbero loro le "talpe" del programma che riporterebbero a vari siti di Gossip le anticipazioni dettagliate al termine di ogni registrazione.

La conduttrice ha provato a prendere le parti di Aurora, ma ha fatto presente a tutti che l'ex dama (la bionda che frequentava Armando) chiede insistentemente alla redazione di poter tornare a far parte del cast, ma fino ad ora è sempre stata "respinta".

Filmini e insulti social al centro della puntata di Uomini e Donne

La discussione tra Aurora e Giancarlo è degenerata quando lui ha fatto sapere che la ex non sarebbe così "santa" come si professa davanti alle telecamere: il cavaliere ha sostenuto di essere in possesso di alcuni filmini un po' compromettenti della romana.

Quando è stato tirato in ballo questo argomento, però, la Tropea non ci ha visto più ed ha chiesto con tono alterato che fossero mostrati alla telecamera tutti i video ai quali il romano faceva riferimento.

Dopo aver visto la dama agitarsi e piangere per il nervoso, l'uomo ha minimizzato il tutto dicendo di avere un solo filmato di lei davanti ad un camino e che gli altri li avrebbe cancellati.

Aurora non ha trattenuto la rabbia anche quando Gianni e Tina le hanno dato contro: l'unica persona in studio a difendere la protagonista del Trono Over, è stata Maria De Filippi quando ha detto che se anche esistessero queste immagini non ci sarebbe nulla di male perché a lei Giancarlo piaceva tanto.

Telespettatori di Uomini e Donne difendono Aurora

Mentre su Canale 5 andava in onda la puntata in cui Aurora è stata attaccata quasi da tutti per svariati motivi, qualche fan di Uomini e Donne ha deciso di esporsi su Twitter per commentare il tutto.

Il messaggio che ha raccolto maggiori consensi tra gli spettatori del dating-show, è il seguente: "Una pagina bruttissima di questo programma".

Vedere una dama del parterre piangere e urlare dopo essere stata accusata di aver inviato filmini un po' compromettenti ad un signore che ha frequentato, ha fatto storcere il naso a gran parte del pubblico a casa.

Non è la prima volta, però, che la gente si schiera con la Tropea e contro chiunque la prenda di mira davanti alle telecamere: sono ormai famosi, ad esempio, gli scontri verbali tra la protagonista del Trono Over e Gianni Sperti, che non perde occasione per punzecchiarla o per additarla come falsa.

Nonostante tutto quello che succede quasi in ogni puntata Maria De Filippi ha sempre confermato Aurora nel cast della sua trasmissione, segno che le cose che vengono dette sul suo conto non le considera veritiere.