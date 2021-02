A una settimana di distanza dalla scelta di Davide Donadei, a Uomini e donne sono stati presentati due nuovi tronisti. Le prime anticipazioni che sono trapelate sulle new entry del Trono Classico, arrivano dai loro video di presentazione caricati su Witty Tv nel tardo pomeriggio di martedì 2 febbraio. Uno dei volti nuovi del dating-show di Canale 5 si chiama Giacomo, l'altro Massimiliano.

Giacomo new entry di Uomini e Donne

L'addio di Davide Donadei al Trono Classico di Uomini e Donne, ha aperto le porte a due nuovi tronisti. Mentre agli studi Elios è in corso la registrazione di una nuova puntata del dating-show, su Witty Tv sono stati caricati i video di presentazione dei ragazzi che, da oggi in poi, siederanno sull'ambita poltrona rossa.

Il primo giovane che la redazione ha scelto come "collega" di Sophie, è Giacomo, un videomaker di 25 anni che ama la musica e in passato ha avuto poche storie d'amore importanti. La new entry del programma ha precisato di aver perso poche volte la testa per una donna, ma quando è successo è stata dura per lui riprendersi dalla delusione.

Il sostituto del tronista pugliese, è biondo e ha gli occhi verdi, una delle sue grandi passioni sono i tatuaggi, che gli ricoprono gran parte del corpo.

Massimiliano debutta a Uomini e Donne a soli 20 anni

Il secondo nuovo tronista di Uomini e Donne, è Massimiliano, un ventenne di Nettuno, che nella vita ha già fatto tanti lavori per poter mandare avanti la famiglia: a 13 anni, infatti, il padre ha lasciato il tetto coniugale e il ragazzo ha dovuto darsi da fare per far sì che ai suoi cari non mancasse nulla.

Per questo motivo, il romano ha esercitato varie professioni provvisorie, fino ad arrivare a quella di carrozziere, che svolge ancora adesso con non poca fatica.

Nel periodo più difficile della sua adolescenza, la new entry del dating-show ha fatto sapere di aver chiesto aiuto alla Caritas senza vergogna ed oggi si sente più maturo dei ragazzi della sua età proprio per tutto quello che ha vissuto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Massimiliano ha i capelli lunghi e ricci, gli occhi azzurri ed un fisico prestante: la donna che vorrebbe incontrare, dovrebbe assomigliare a sua sorella.

Sempre nel suo video di presentazione che è stato caricato su Witty Tv, il nuovo tronista ha ammesso di aver amato ma di essere stato tradito molte volte: ora si augura di poter conoscere qualcuno che gli porti lo stesso rispetto che lui ha sempre portato alle sue ex fidanzate.

Due volti nuovi e sconosciuti a Uomini e Donne

La registrazione di Uomini e Donne di martedì 2 febbraio, è stata l'occasione per presentare al pubblico i due ragazzi che sono stati scelti per sostituire Gianluca De Matteis (che ha abbandonato il trono prima di Natale) e Davide Donadei (che ha scelto Chiara Rabbi una settimana fa).

Il Trono Classico, dunque, accoglie due giovani che sono alla prima esperienza davanti alle telecamere.

Per la seconda volta in questa stagione del dating-show, Maria De Filippi ha deciso di puntare su tronisti che non hanno un passato nel mondo dello spettacolo, per questo per i telespettatori sono degli sconosciuti da conoscere da zero per come si comporteranno in studio e nelle esterne con le corteggiatrici.

Per quanto riguarda Sophie, ancora non si sa quanto manca alla sua scelta: la ragazza è ancora in dubbio tra Matteo e Giorgio, ma la sua decisione finale non dovrebbe tardare ad arrivare, visto che ha iniziato il proprio percorso insieme a Davide a settembre, ovvero più di cinque mesi fa.