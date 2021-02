In queste ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip l'attenzione è tutta incentrata su Dayane Mello, la quale ha appreso dalla produzione del reality show la terribile notizia del lutto che ha colpito la sua famiglia. Il fratello più piccolo della modella brasiliana è venuto a mancare e lei lo ha scoperto questa mattina informata dagli autori del programma di Canale 5. La notizia ha fatto subito il giro del web e dei social e in tantissimi si sono stretti intorno al dolore di Dayane, pubblicando per lei dei messaggi di cordoglio e solidarietà. A scatenare un vespaio di polemiche, però, sono stati i commenti di Salvo Veneziano, ex protagonista del GF che ha osato attaccare e criticare Mello.

Lutto per Dayane Mello: è scomparso suo fratello

Nel dettaglio, dopo aver appreso la notizia della morte di suo fratello, Dayane è uscita per qualche ora dalla casa del GF Vip e tutti erano in attesa di scoprire quella che sarebbe stata la scelta finale della modella brasiliana in merito alla sua esperienza nel reality show Mediaset.

Dayane, nonostante il grande dolore che sta provando in queste ore, ha scelto di portare avanti la sua avventura tre le mura domestiche di Cinecittà. La modella, infatti, per andare in Brasile dalla sua famiglia avrebbe dovuto fare prima 14 giorni di quarantena obbligatoria ma i funerali di suo fratello si terranno in questi giorni.

Ecco allora che invece di abbandonare il gioco e di trasferirsi in un container per rispettare i tempi della quarantena, Dayane ha scelto di proseguire la sua avventura, coccolata da tutti gli altri concorrenti di questo GF Vip che si sono subito stretti intorno al suo immenso dolore.

La scelta di Dayane al GF Vip: resta in casa

Sui social i molti fan italiani e brasiliani di Mello hanno lasciato dei messaggi di affetto e cordoglio nei confronti della modella ma c'è anche la dura presa di posizione da parte di Salvo Veneziano che, in queste ore, ha scatenato un putiferio in rete per il suo attacco contro la modella.

"Condoglianze, purtroppo la vita è questa.

Posso sembrare cinico ma mi sorprende molto che non sta abbandonando la casa" ha scritto Salvo nel suo commento apparso sui social.

Salvo sbotta contro Dayane e i fan si indignano

E poi ancora, quando la produzione del GF Vip ha comunicato ufficialmente la scelta di Dayane di rientrare in casa e quindi di proseguire la sua avventura per non stare da sola in un momento delicato come questo, Salvo ha rincarato la dose scrivendo: "Non sei uscita?".

Parole che hanno scatenato l'ira dei fan di Mello, che sui social hanno puntato il dito contro Salvo. "Che schifo, davanti a questo bisogna stare zitti e muti" ha scritto un utente mentre qualcun altro ha definito l'ex concorrente del GF un "cialtrone".