Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio alla coppia formata da Alberto e Clara. Già negli ultimi episodi si era potuto notare come quest'ultima avesse iniziato a nutrire dei sospetti sulla relazione tra Barbara e il suo compagno, ma pare che questa situazione sia destinata a precipitare.

Dopo essere stato scoperto, l'avvocato Palladini dovrà correre ai ripari per rabbonire la sua compagna e, per farlo, ricorrerà a una proposta letteralmente sorprendente. In attesa del ritorno di Marina, Roberto Ferri avrà il suo bel daffare con la gestione dei cantieri. L'uomo dovrà mettere un freno alle, sempre più crescenti, proteste degli operai, ma ci riuscirà?

A seguire le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda dal 15 al 19 febbraio, alle 20:45 su Rai 3.

Un posto al sole, anticipazioni 15-19 febbraio: Clara scopre tutto

Dopo essere stato visto in compagnia di Barbara Filangieri (Mariella Valentini), Alberto (Maurizio Aiello) inizierà a temere che qualcuno possa mettere zizzania tra lui e Clara (Imma Pirone). Le anticipazioni rivelano che quest'ultima rimarrà sconvolta da quanto scoperto sul suo compagno. Purtroppo gli spoiler non specificano se la donna verrà, o meno, a conoscenza dei reiterati tradimenti di Palladini con la sua datrice di lavoro ma, in ogni caso, gli eventi finiranno per precipitare. Clara infatti deciderà di abbandonare il suo solito atteggiamento mite e remissivo per ribellarsi, una volta per tutte, alle reiterate bugie del compagno.

Un posto al sole, spoiler febbraio: Alberto fa una proposta inaspettata

Gli spoiler delle prossime puntate, che andranno in onda dal 15 al 19 febbraio, rivelano che Alberto deciderà di correre ai ripari pur di ottenere il perdono da Clara. Difficile capire se l'uomo voglia effettivamente farsi perdonare o se, il suo, sia l'ennesimo atto di manipolazione, ma sta di fatto che Palladini spiazzerà la giovane donna, con una proposta del tutto inaspettata.

Purtroppo le anticipazioni non forniscono altri dettagli su questa "proposta", che potrebbe essere di matrimonio, così come di altro tipo, né tanto meno sulla risposta che gli darà Clara. Bisognerà quindi attendere i prossimi giorni per conoscere maggiori dettagli.

Un posto al sole, trame febbraio: gli operai contestano Roberto

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole, rivelano che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) avrà i suoi primi problemi da gestire ai cantieri.

L'uomo aveva previsto che sarebbe stato accolto come un eroe ma, a quanto pare, le sue aspettative saranno destinate a essere disilluse. L'uomo si troverà infatti a dover gestire le proteste degli operai, inferociti dalla mancata riscossione che era stata promessa loro da Marina, per la commessa di Menkov. Come se non bastasse, ai Cantieri si verificherà un incidente che metterà Ferri in seria difficoltà.