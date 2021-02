Un posto al sole sta attraversando una fase di cambiamento che ha portato gran parte dei fan a lamentarsi. Tutto, probabilmente, è iniziato con la partenza di Marina a cui è seguito, sui social, un suo messaggio di commiato che aveva il sapore di un addio. Non è finita lì, perché poi si sono allontanati, dalla soap opera partenopea, nell'ordine: Susanna, Ugo, Guido, Alex e Leonardo, senza contare la lunghissima assenza dallo schermo di Otello e l'imminente partenza di Angela. Alle loro partenze sono corrisposti nuovi arrivi che non hanno però convinto appieno gli spettatori. Insomma, una serie di eventi che ha destabilizzato la fan base di Upas.

In merito a tali cambiamenti e alle voci che stanno girando, riguardo una crisi economica della soap opera, ha voluto rispondere Fabio Sabbioni, produttore creativo della società Fremantle che produce Un posto al sole, in un'intervista al portale Today.

Un posto al sole, tutte le partenze e i nuovi ingressi

Un posto al sole è stato travolto da una serie di partenze, al punto da generare accesi dibattiti sui social. Il polverone si è indubbiamente alzato quando Nina Soldano ha dichiarato che l'uscita di Marina (Nina Soldano) non era dipesa da lei, per poi aggiungere di non sapere, se e quando, sarebbe tornata. Questo, però, non è stato che l'inizio, dal momento che in successione una serie di attori ha lasciato la soap opera. Nell'ordine sono andati via (per un periodo da definire): Susanna (Agnese Lorenzini), Ugo (Raffaele Imparato), Guido (Germano Bellavia), Alex (Maria Maurigi), Leonardo (Erik Tonelli), mentre a breve toccherà ad Angela (Claudia Ruffo).

Meno cospicui invece gli ingressi dal momento che Annamaria Malipiero, che sembrava dover avere un ruolo importante, ha fatto una breve apparizione nei panni di Lidia Arena, mentre molto scalpore ha fatto il recasting del personaggio di Nunzio (Vladimir Randazzo). Risulta invece interessante il rientro di Chiara (Alessandra Masi), il cui personaggio ha avuto una maturazione che la resa praticamente un villain nella storyline, che vede al centro Radio Golfo 99.

Una piccola menzione, a parte, va fatta invece su Lucio Allocca, ormai relegato a perenne presenza off screen, assieme a Teresina in quel di Indica. Da poco l'attore ha rilasciato un'intervista in cui si è dichiarato amareggiato, affermando di non pensare a un suo ritorno nella soap.

Un posto al sole, la situazione di Marina e Angela

Nell'intervista a Today Fabio Sabbioni ha voluto ribadire che Un posto al sole gode di ottima salute e non sono previste chiusure né tanto meno addii da parte degli attori.

Il produttore si è soffermato sulla questione relativa ad Angela e Marina, due personaggi che stanno molto a cuore ai fan e il cui "addio" ha generato diverse polemiche. In merito a Nina Soldano, Sabbioni ha confermato il suo rientro, smentendo categoricamente un mancato accordo contrattuale e parlando di una comunissima ridiscussione del contratto. Il produttore ha poi aggiunto una piccola chicca per i fan, queste le sue parole: "La cosa più eclatante è il ritorno di Marina: l’abbiamo lasciata sconfitta con un Roberto Ferri solo al comando, ma tornerà alla grande e il suo sarà un ruolo fondamentale".

Per quanto riguarda Angela, viene confermata la sua partenza, anche se non viene chiarito se i sei mesi di cui si parla nella soap, saranno reali.

Sabbioni però ha assicurato i fan sul suo rientro che sarebbe già previsto, anche se non ci sono ancora date. Per quanto riguarda il personaggio di Angela, Sabbioni ha dichiarato: "Nel suo caso avevamo bisogno anche noi di staccare un attimo per lasciare spazio ad altre storie che stanno nascendo". Quindi nelle prossime puntate i fan dovranno abituarsi a vedere Franco Boschi (Peppe Zarbo) interagire con Bianca (Sofia Piccirillo) in versione papà single. In questo quadro assume anche più senso il ritorno alla Terrazza di Nunzio.

Un posto al sole, nessuna partenza definitiva

Fabio Sabbioni ha voluto ribadire che la situazione attuale è frutto di una serie di coincidenze, legate a esigenze di copione o esigenze personali degli attori. Queste le sue parole: "Noi facciamo così da sempre, i personaggi di Un posto al sole escono e poi rientrano.

Guido Del Bue, ad esempio, esce di scena ogni anno. I motivi per cui ciò accade sono due: o perché è lo stesso attore a chiederlo o perché sono proprio le storie a richiedere la pausa di quel personaggio". Il produttore ha poi proseguito: "L’uscita, tra l’altro, crea anche la possibilità di costruire una storia forte nel rientro: piuttosto che far ‘vivacchiare’ per mesi un protagonista, si preferisce farlo uscire per poi permettergli di rientrare con una motivazione forte che catturi l’interesse di tutti". Il produttore non si è soffermato su ogni singolo caso, ma ha confermato che nel caso di Maria Maurigi (Alex) e Claudia Ruffo (Angela) la pausa è stata decisa dagli attori. In conclusione quello che sta accadendo sarebbe solo la conseguenza di una turnazione degli attori, come già accaduto negli altri anni, solo che una serie di coincidenze ha fatto accavallare più partenze e ingressi in un breve arco di tempo.