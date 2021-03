Dal 9 aprile su Amazon Prime Video sarà disponibile la Serie TV horror antologica 'Them', l'ultima creazione di Lena Waithe. Jennifer Salke, alla guida di Amazon Studios, sta dimostrando di essere più che mai intenzionata ad acquisire strategicamente i migliori talenti creativi del panorama statunitense. I nomi illustri con cui la Salke ha firmato accordi esclusivi per il colosso dell'e-commerce sono molteplici, tra cui Robert Kirkman (The Walking Dead), Dan e Amy Sherman Palladino (The Marvelous Mrs. Maise), Gillian Flynn (Utopia) e Jordan Peele (The Last OG). L'ultimo colpaccio di Prime Video è appunto Lena Waithe, tra i più accreditati talenti afroamericani del panorama hollywoodiano, col quale Amazon sembra lanciare l'ennesimo guanto di sfida alla concorrente e rivale Netflix.

La poliedricità di Lena White

Lena Waithe non è soltanto l'autrice e produttrice di 'Them', ma ha anche rivestito il ruolo di sceneggiatrice nonché attrice (interpretando Denise) in 'Master of None'. Quest'ultima è una serie tv vincitrice di un Golden Globe nel 2018, con la quale la Waithe, in qualità di sceneggiatrice, ha vinto un Emmy. Incentrata sulle avventure come attore di Aziz Ansari nei panni di Dev Shah, 'Master of None' vanta anche due apparizioni italiane nella seconda stagione, ovvero Alessandra Mastronardi nel ruolo di Francesca e Riccardo Scamarcio che interpreta Pino.

Per Showtime, network statunitense del piccolo schermo, Lena ha realizzato la serie tv 'The Chi', dove alcuni eventi inattesi provocano pesanti ripercussioni in una comunità nel South Side di Chicago collegando le vite di Kevin, Emmett, Ronnie e Brandon in modi inusuali.

Per Netflix, invece, la Waithe veste il ruolo di produttrice esecutiva di 'Dear White People', serie tv che ha esordito il 2 agosto 2019 collezionando tre stagioni da dieci episodi l'una.

Them, anticipazioni e cast

Scritta da Little Marvin e realizzata in collaborazione con Vertigo Entertainment e Sony Pictures TV, 'Them' è l'ultima produzione di Lena Waithe che Amazon Studios, credendo fermamente nel progetto, ha già confermato per due stagioni.

La serie tv horror antologica sarà composta da nuovi personaggi e nuova trama ad ogni stagione e, al momento dell'uscita fissata al 9 aprile, sarà disponibile in lingua originale con sottotitoli, mentre per il doppiaggio italiano bisognerà attendere l'estate.

La stagione iniziale avrà come titolo 'Them: Covenant' e sarà ambientata nel 1953. I protagonisti della stagione d'esordio, Lucky e Alfred Emory, decideranno di trasferirsi con la propria famiglia in un quartiere di Los Angeles abitato esclusivamente da persone bianche.

La loro dimora si troverà su una strada alberata apparentemente tranquilla ma, ben presto, la serenità degli Emory sarà turbata da forze malvagie, sia sovrannaturali che reali, le quali minacceranno l'esistenza della famiglia.

Col ruolo di protagonisti troveremo Deborah Ayorinde e Ashley Thomas, mentre alcuni tra gli interpreti secondari saranno Percy Hynes White, Javier Botet, Melody Hurd e Shahadi Wright Joseph.