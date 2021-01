Amazon è un'azienda di commercio elettronico di origine statunitense ma che possiede sedi dislocate in tutto il mondo. Per quanto riguarda l'Italia, Amazon opera sull'intero territorio nazionale e gestisce centri di distribuzione diffusi in numerose regioni.

L'azienda vanta milioni di clienti e per soddisfare le esigenze di una così vasta area di utenti si serve della collaborazione di migliaia di dipendenti che operano in vari settori. A questo proposito, i dipendenti Amazon potranno fare carriera in una delle aree della società e beneficiare di numerosi benefit aziendali, come: sicurezza finanziaria, assistenza sanitaria, assistenza ai dipendenti, ferie e azioni per i dipendenti.

Oltre che presso le varie sedi e centri di distribuzione, Amazon offre alcune posizioni professionali "virtuali", ovvero posizioni che permettono al lavoratore di svolgere la propria mansione a distanza, direttamente da casa propria.

Possibilità di lavoro a distanza

Come già brevemente accennato, in Amazon vi sono alcune posizioni virtuali oppure di lavoro "da casa" riservate a potenziali dipendenti che vivono in determinate aree geografiche: le posizioni virtuali, infatti, non sono disponibili in tutte le aree, ma il candidato avrà comunque la possibilità di discutere della possibilità di domande specifiche su posizioni virtuali direttamente durante il colloquio con il responsabile del reclutamento.

Per candidarsi ad una delle posizioni virtuali disponibili, il candidato non dovrà far altro che recarsi nella sezione "Amazon Jobs" del sito web dell'azienda e selezionare "lavoro da casa" come categoria e "Italia" come Paese d'interesse.

In questo modo, cliccando sulla figura alla quale si è interessati, ci sarà la possibilità di inviare il proprio curriculum.

Alcune delle 'posizioni da remoto' disponibili su Amazon

Alcuni dei profili disponibili attualmente per lo svolgimento di mansioni a distanza, riguardano:

responsabile di produzione logistico, team lead operation, site operation manager, operational excellence manager, IT project engineer : sono tutte figure ricollocabili nel settore "gestione operations e distribuzione", che si occupa di gestire l'evasione degli ordini a livello mondiale;

: sono tutte figure ricollocabili nel settore "gestione operations e distribuzione", che si occupa di gestire l'evasione degli ordini a livello mondiale; IT EAM implementation specialist, reliability engineering maintenance planner, regional manager : si tratta di profili professionali rientranti nella categoria dei servizi tecnici di supporto, di cui fanno parte informatici e tecnici che collaborano per garantire il corretto funzionamento della piattaforma Amazon;

: si tratta di profili professionali rientranti nella categoria dei servizi tecnici di supporto, di cui fanno parte informatici e tecnici che collaborano per garantire il corretto funzionamento della piattaforma Amazon; HR operation admin : profilo collocabile nel settore delle risorse umane, che opera per massimizzare il coinvolgimento e lo sviluppo dei dipendenti di Amazon;

: profilo collocabile nel settore delle risorse umane, che opera per massimizzare il coinvolgimento e lo sviluppo dei dipendenti di Amazon; inventory control and quality assurance area manager : anche questa rappresenta una figura operante nell'ambito dei centri di distribuzione, che si occupano della gestione dei prodotti in entrata e in uscita;

: anche questa rappresenta una figura operante nell'ambito dei centri di distribuzione, che si occupano della gestione dei prodotti in entrata e in uscita; automation engineer: i candidati assunti per questo profilo saranno inseriti nel team di coloro che si occupano di gestire la manutenzione delle sedi Amazon.

La lista completa delle posizioni virtuali in Amazon e i requisiti richiesti per partecipare, possono essere consultati direttamente sul sito web della società, nella sezione relativa alle Offerte di lavoro, dal quale sarà possibile inviare anche la propria domanda di partecipazione.