Akash Kumar, uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi, è finito al centro del clamore mediatico. Come riportato da Chi Magazine, il naufrago non sarebbe single, come dichiarato nella clip di presentazione, ma avrebbe una storia con l'ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate. In seguito al chiacchiericcio, Amedeo Venza ha postato una stories di Instagram un cui nega la relazione tra il naufrago e l'ex tronista.

Kumar non sarebbe fidanzato con Abate

In occasione della clip di presentazione dell'Isola dei Famosi, Akash Kumar ha spiegato di essere arrivato al reality show con il cuore a pezzi. Il modello dagli "occhi di ghiaccio" ha riferito che dopo sette la sua relazione è giunta al capolinea.

Inoltre, tra i naufraghi che potevano interessargli c'era Drusilla Gucci che, però, già gli ha rifilato un due di picche.

Come sostenuto dai giornali di Gossip il concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi avrebbe mentito. A quanto pare Akash dopo la rottura di una storia importante, avrebbe ritrovato la serenità al fianco di Giovanna Abate. La ragazza si è fatta conoscere al pubblico del piccolo schermo per avere partecipato a Uomini e Donne prima nel ruolo di corteggiatrice, poi come tronista. Stando alla rivista diretta da Alfonso Signorini, Kumar avrebbe trascorso il Capodanno con Giovanna. Ma non solo, i due non avrebbero mai smesso di messaggiare neanche prima della partenza del modello per l'Honduras.

La smentita di Amedeo Venza

In seguito ai rumor circolati su Akash Kumar, Amedeo Venza si è sentito in dovere di fare chiarezza. Il blogger tramite una stories pubblicata su Instagram ha divulgato un messaggio vocale ricevuto dal modello in data 20 febbraio 2021. Nel messaggio si sente Kumar: "Io che sto con Abate è una fake news". Inoltre, il diretto interessato ha spiegato a Venza di non essere fidanzato con nessuna ragazza.

Infine, lo stesso Akash Kumar ha chiesto al blogger di smentire le voci infondate sul suo status sentimentale.

Akash vs Zorzi: scintille all'Isola

Durante la prima puntata dell'Isola dei Famosi, Akash Kumar e Tommaso Zorzi sono stati subito protagonisti di un botta e risposta. Dopo avere sentito il video di presentazione del modello in cui si definisce il "Zeus delle passerelle" e per tutto il tempo ha parlato in terza persona, Tommaso ha chiosato: "L'atteggiamento, un ego smisurato".

A detta di Zorzi, Akash sarebbe completamente assorbito dal suo egocentrismo.

Ma non solo, al momento delle nomination l'opinionista ha chiesto al naufrago se avesse fatto il nome di Drusilla Gucci solamente per via del due di picche. La replica di Kumar, però, non si è fatta attendere: "Stai sereno, siamo solo alla prima puntata".