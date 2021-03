La love story tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua a tenere banco sui social. In tanti continuano a seguire le vicende dei "Prelemi" che hanno appassionato il pubblico del Grande Fratello Vip. Eppure, in queste ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardanti una possibile prima crisi di coppia per i due giovani innamorati. Rumor che si sono fatti sempre più insistenti, al punto che la Salemi ha sbottato e ha scelto di fare chiarezza pubblicamente, spiegando come stanno le cose tra lei e Pierpaolo.

Si parla già di crisi in corso tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo il GF Vip 5

Nel dettaglio, i numerosi fan della coppia Giulia-Pierpaolo, hanno notato un avvenimento che non è passato inosservato.

Alle ultime foto che i "Prelemi" hanno postato sui social, mancano i loro rispettivi like, così come accadeva fino a poco tempo fa. I fan, inoltre, hanno notato che Giulia e Pier non si commentano neppure più le foto come facevano subito dopo la fine del reality show, quando hanno ripreso in mano i loro cellulari e le "redini" della loro vita social.

Da qui, il sospetto che tra i due fosse in corso una prima crisi di coppia. Immediato l'allarme social che si è fatto strada tra i tanti fan, desiderosi di avere chiarezza su quanto stia accadendo in queste ore alla coppia del momento, nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

'Amici tranquilli', assicura la Salemi sui social

A rompere il silenzio su questi rumor ci ha pensato Giulia Salemi, la quale ha tranquillizzato tutti coloro che avevano ipotizzato una crisi in corso tra lei e Pierpaolo, precisando che tutto procede bene.

Al tempo stesso, però, non è mancata neppure una frecciatina da parte di Giulia, che questa volta ha sbottato contro coloro che sono subito pronti a parlare di crisi quando notano qualcosa di strano. "Amici tranquilli, io e Pier siamo in video call 24 ore su 24, anche in bagno a momento. Non vi preoccupate" ha ammesso la Salemi.

'Basta, noi sappiamo' sbotta Giulia dopo le voci di crisi con Pretelli

"Noi siamo e noi sappiamo... Basta... le chiacchiere stanno a zero" ha sbottato ancora Giulia nel suo duro sfogo social, dove ha scelto di fare chiarezza una volta per tutte sulla sua relazione con Pierpaolo. Del resto, questo sarà un periodo delicato per la coppia nata nella casa del GF Vip 5: date le disposizioni restrittive in tutta Italia, i due saranno impossibilitati a muoversi dalle regioni in cui si trovano, se non per motivi strettamente lavorativi.

Al di là di questa separazione, tra i Prelemi tutto procede nel migliore dei modi, per la gioia dei fan che aspettavano con trepidazione la risposta della Salemi.