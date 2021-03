Il daytime di Amici che è andato in onda il 24 marzo su Canale 5, ha informato i telespettatori delle intenzioni che ha Lorella sulle sfide della seconda puntata serale. La professoressa di ballo, infatti, ha deciso di accettare due dei tre "guanti di sfida" che Alessandra Celentano ha lanciato alle sue allieve, ma l'ha fatto chiedendo la modifica delle coreografie proposte. I fan si sono esposti sui social network per protestare per la richiesta della Cuccarini che, per proteggere Rosa e Martina, starebbe penalizzando i talenti delle altre squadre.

Le sfide del secondo serale di Amici

A differenza della scorsa settimana, Lorella Cuccarini ha deciso di assecondare in parte la collega Alessandra.

Come è stato raccontato nel corso del daytime di Amici di mercoledì 24 marzo, l'insegnante di ballo si è confrontata con Rosa e con Martina sui "guanti di sfida" che ha lanciato la Celentano. Il capitano del team di Arisa, dunque, ha fatto sapere che accetterà due delle tre proposte della squadra rivale ma con qualche piccolo accorgimento: l'intenzione della showgirl è quella di modificare le coreografie che dovranno preparare le sue allieve per evitare loro delle brutte figure. Lorella, dunque, ha informato Rosa che ballerà il can can di Alessandra ma cambiando la seconda parte, e Martina che si confronterà con Serena su un balletto rivisitato e che lei farà sui tacchi.

Il parere degli spettatori di Amici su Lorella

Se Rosa e Martina hanno gioito per le correzioni che la loro insegnante farà alle difficili coreografie della Celentano, qualche allievo di Amici ha storto il naso di fronte a ciò che è stato ribattezzato come "pura strategia".

Secondo Sangiovanni e Tommaso, infatti, Lorella ha accettato quasi tutti i guanti di sfida del secondo serale per dimostrare che le sue allieve sono all'altezza della gara ma, allo stesso tempo, le ha protette togliendo dai balletti gli elementi tecnici che le avrebbero messe in evidente difficoltà.

Anche i telespettatori del talent-show hanno protestato per le proposte che ha avanzato la Cuccarini a ridosso della seconda puntata, soprattutto perché sarebbero state pensate per tutelare due talenti che senza queste modifiche non avrebbero potuto portare a termine le performance richieste dalla maestra Alessandra.

I commenti negativi sul daytime di Amici

Mentre su Canale 5 veniva trasmessa una nuova puntata di Amici 20, sui social network venivano scritti commenti negativi soprattutto nei confronti di Lorella e delle proposte che ha avanzato alla produzione. "Ma come, accettare i guanti di sfida non vuol dire cambiare i passi", "Non è intelligenza, è scorrettezza e furbizia", "Ma il senso di accettare un guanto e cambiare la coreografia?", questi sono alcuni dei pareri che i telespettatori del talent-show hanno espresso sugli ultimi accadimenti in vista del secondo serale.

Un altro pensiero che ha raccolto molti consensi su Twitter, è il seguente: "Qualcuno spieghi alla Cuccarini che se modifica i guanti di sfida non ha più senso".

Insomma, il team capitanato da Lorella e da Arisa ha gli occhi puntati addosso sia per il comportamento delle insegnanti che per i confronti che hanno richiesto gli allievi. Raffaele, ad esempio, ha sfidato Deddy su "Listen" di Beyonce, mentre Ibla ha puntato il dito contro Enula su un brano in spagnolo che potrebbe metterla in difficoltà. Sabato 27 marzo andrà in onda il secondo appuntamento serale di Amici 20, quello che segue il debutto con ascolti record della scorsa settimana: il format di Maria De Filippi, infatti, ha esordito con il 28% di share e più di 6 milioni di spettatori.