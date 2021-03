L'addio di Nina Soldano ha destabilizzato i fan di Un posto al sole portandosi dietro una marea di proteste. Nonostante l'attrice non sia più tornata sull'argomento, sono giunte però conferme ufficiali da parte della Fremantle in merito al ritorno di Marina Giordano nella soap opera partenopea. Nei giorni scorsi, inoltre, Maurizio Aiello ha mostrato un copione in cui appare il nome dell'imprenditrice, segno che qualcosa si sta effettivamente muovendo in quella direzione. Le anticipazioni dei prossimi episodi, in onda dal 29 marzo al 2 aprile, rivelano che Marina avrà spazio nelle trame future anche se, almeno per il momento, la sua sarà solo una presenza off screen.

A quanto pare Ferri non è mai riuscito a godere a pieno della riuscita del suo piano e presto le cose precipiteranno al punto da costringerlo a rivolgersi alla donna. Ma lei come reagirà dinanzi a tale accorato appello? Nel frattempo Filippo e Serena partiranno per Milano in cerca di un secondo consulto medico, lasciando la piccola Irene alla Terrazza.

Un posto al sole, anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile: Ferri si rivolge a Marina

Nei prossimi episodi di Un posto al sole Ferri cercherà in tutti i modi di contattare Marina Giordano in cerca di aiuto. Nelle puntate precedenti, Roberto aveva fatto delle ricerche sul suo nascondiglio, ma adesso per la prima volta dalla partenza della donna, l'uomo proverà a contattarla personalmente. Non è chiaro se Roberto riuscirà effettivamente nel suo intento o se l'imprenditrice si renderà irreperibile, ma in ogni caso le anticipazioni svelano che i suoi tentativi saranno infruttuosi.

A quanto pare quindi, almeno per il momento, la donna non vorrà intromettersi nelle questioni dei cantieri.

Continuano le indagini sul misterioso sabotatore

Nei prossimi episodi di Un posto al sole Franco continuerà le sue indagini alla ricerca del misterioso personaggio che si cela dietro gli "incidenti" ai Cantieri. Nel frattempo il suo rapporto di collaborazione con Ferri si farà sempre più saldo, grazie alla grande stima e fiducia che l'imprenditore nutre nei confronti di Boschi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Le anticipazioni rivelano che l'insolita interazione tra questi due personaggi susciterà grande stupore tra gli abitanti di Palazzo Palladini. In particolare Renato e Giulia resteranno letteralmente perplessi davanti a tale collaborazione.

Un posto al sole, spoiler fino al 2 aprile: Filippo e Serena partono per Milano

Dopo il suo malore, Filippo (Michelangelo Tommaso) si rivolgerà al professor Volpicelli per scoprire la causa dei suoi frequenti mal di testa.

In seguito Sartori e Serena (Miriam Candurro) si recheranno a Milano per avere anche un secondo parere medico. Prima di partire i due decideranno di affidare la piccola Irene a Giulia. La piccola rimarrà quindi alla Terrazza tra persone fidate, dove potrà godere anche della compagnia di Bianca.