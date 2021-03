Tra i giurati del serale di Amici 20 vi è Stefano De Martino, ex concorrente della scuola più famosa d'Italia e noto anche per il suo matrimonio ormai finito con Belen Rodriguez. Nel corso della prima puntata dello show condotto da Maria De Filippi, sono stati ospiti in studio il duo comico Pio e Amedeo, i quali si sono lasciati andare a delle battutine nei confronti di Stefano e della seconda gravidanza di Belen, che non sono piaciute al pubblico da casa. In tanti, sui socia, hanno puntato il dito contro i due comici pugliesi che, a breve, debutteranno in prime time su Canale 5 con uno show tutto loro.

Pio e Amedeo prendono in giro Belen e Stefano De Martino ad Amici 20

Nel dettaglio, durante la performance ad Amici 20, Pio e Amedeo hanno ironizzato sulla seconda gravidanza di Belen, facendo i complimenti a Stefano De Martino perché stava per diventare padre per la seconda volta.

Un momento che è stato particolarmente imbarazzante per il ballerino e ormai conduttore affermato in Rai, il quale ha cercato di smorzare la situazione che si era venuta a creare ridendo e cercando di dire il meno possibile per evitare fraintendimenti.

Sta di fatto che, questa volta, l'ironia di Pio e Amedeo non ha convinto il pubblico da casa che stava seguendo il serale di Amici 20 e in moltissimi hanno ammesso che i due comici potevano evitare di fare tale battuta a Stefano, sapendo benissimo che ormai non sta più con Belen e quindi che il bambino che aspetta la showgirl argentina, non è figlio suo.

'Pessimi Pio e Amedeo' sbotta Parpiglia sui social

Tra coloro che hanno puntato il dito contro Pio e Amedeo vi è il giornalista Gabriele Parpiglia che, subito dopo la performance ad Amici 20, ha pubblicato un tweet al vetriolo contro i due amici.

"Pessimi Pio e Amedeo su Stefano De Martino e la maternità di Belen (assente)" ha scritto Parpiglia sui social.

"Insulti per ottenere risate, non sono un buon copione da prima serata ma solo offese gratuite anche verso persone assenti, in dolce attesa e in un periodo così difficile" ha proseguito ancora il giornalista ammettendo che tutto questo è stato di una "tristezza totale".

'Con Stefano sono stati pessimi' sbottano i fan social di Amici 20

Un pensiero che, sui social, è stato condiviso da molte persone che in quel momento erano all'ascolto e stavano seguendo lo show di Maria De Filippi.

"Questa la potevano evitare" ha scritto ad esempio Marco Maddaloni, reduce dalla sua partecipazione all'Isola dei famosi 2021.

"Con Stefano sono stati pessimi", ha invece scritto un altro utente che non ha gradito le battute di Pio e Amedeo verso l'ex marito di Belen. "L'ho trovato di cattivo gusto, non mi è piaciuto" ha scritto un'altra telespettatrice di Amici 20.