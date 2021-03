Ad Amici 20 tra Aka7even e la maestra di canto Anna Pettinelli sembrano esserci delle incomprensioni. Il cantante, dopo avere visionato il guanto di sfida lanciato dalla maestra a Sangiovanni, si è detto contrario. Nel dettaglio, Aka è convinto che la sua maestra di canto non metta in risalto le sue doti canore.

Il guanto di sfida

Nel daytime di martedì 30 marzo, in un videomessaggio, la maestra Pettinelli ha messo al corrente Aka7even e Sangiovanni di avere lanciato un guanto di sfida: nella puntata di sabato 3 aprile, i due allievi dovranno esibirsi sulle note di “Fallin” di Alicia Keys. La maestra ha spiegato di voler mettere in risalto le qualità di Marzano, dal momento che Sangiovanni non riesce ad essere sempre intonato.

Alla richiesta dei cantanti di modificare il brano, la maestra è stata categorica. Inoltre, ha affermato: “Il guanto non è scorretto”. Secondo Pettinelli, se Sangiovanni si troverà in difficoltà saranno problemi suoi.

Lo sfogo di Aka

Luca Marzano, in arte Aka7even, sembra non riuscire a comprendere le scelte della sua maestra di canto. Fino ad oggi con Anna Pettinelli non c’erano mai state delle incomprensione, ma il ballottaggio della scorsa settimana contro Leonardo Macchia ha fatto cadere alcune certezze nel giovane allievo.

Dopo avere sentito le ragioni della sfida lanciata da Pettinelli, Marzano è stato protagonista di uno sfogo: “Questo guanto denigra ciò che faccio”. A detta dell’allievo, la sua maestra potrebbe considerare “inferiore” i suoi testi rispetto a quello del “rivale”.

Aka ha ribadito di essere un cantautore e non un interprete. Luca ha anche spiegato che il suo obbiettivo ad Amici 20 non è quello di mettere in risalto la vocalità, ma la scrittura dei testi.

Al termine di un confronto con Anna Pettinelli, Aka ha riferito di avere l’impressione che la maestra snobbi la sua scrittura. Infine, il giovane teme di essere considerato meno bravo a scrivere dei testi rispetto a Sangiovanni.

Il commento di Sangovanni

Il guanto di sfida lanciato dalla maestra Anna Pettinelli sembra non essere piaciuto neanche a Sangiovanni. L’allievo del talent ha spiegato che, con quella prova, i telespettatori potrebbero vederlo in difficoltà: “Se per lei è divertente far vedere che non so cantare bene facciamolo”. Inoltre, l’allievo ha sostenuto che non c’è bisogno del guanto di sfida se il compito dei giudici è quello di capire chi canta meglio e chi no.

Sangiovanni e Aka7even si sono trovati d’accordo sul fatto che avrebbero voluto sfidarsi sui loro brani inediti. Infine, i due allievi hanno espresso il desiderio di modificare il brano e scrivere delle barre.