I daytime di Amici che sono stati trasmessi il 16 marzo su Canale 5 e su Italia 1, hanno regalato un'interessante anticipazione ai fan: al serale si confronteranno tre squadre, ognuna delle quali sarà capitanata da una coppia di professori. Zerbi-Celentano guideranno sette talenti, così come Arisa-Cuccarini. Peparini e Pettinelli, invece, potranno contare soltanto su tre allievi.

La suddivisione in squadre dei ragazzi di Amici

Il serale di Amici è alle porte: sabato 20 marzo andrà in onda la prima puntata della seconda fase del longevo talent-show di Canale 5, che proprio quest'anno festeggia i suoi primi 20 anni.

Una delle novità del prime time, è il ritorno al confronto tra squadre: dopo aver assistito per qualche edizione a un tutti contro tutti, nelle prossime settimane saranno tre team a sfidarsi per convincere la giuria ed evitare l'eliminazione. A decidere quanti e quali allievi compongono uno dei tre gruppi in gara, sono stati i professori: Maria De Filippi ha chiesto ai sei membri della commissione interna di associarsi in coppia, possibilmente nel rispetto di giusti simili sia nel canto che nel ballo. Le coppie di insegnanti che si sono venute a creare, hanno automaticamente definito il cast del talenti che tra quattro giorni si esibiranno in prima serata.

I team del serale di Amici al completo

I primi professori a esseri esposti, sono stati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

L'insegnante di canto e quella di danza classica, infatti, hanno accolto in studio i sette componenti del loro team del serale: Leonardo, Enula, Sangiovanni, Esa, Deddy, Tommaso e Serena.

I ragazzi di questa squadra hanno ricevuto una nuova maglia dorata (con impresso sulla schiena il logo "Zerbi-Celentano") e le prime direttive sui confronti che ci saranno nelle prossime puntate di Amici.

La maestra ha avvisato i suoi alunni che dovranno lavorare sodo e sicuramente saranno chiamati a sfidarsi con gli altri ballerini, Rosa e Martina in primis. Il secondo team che è stato presentato nel corso del daytime del 16 marzo, è quello capitanato da Arisa e Lorella Cuccarini. Le due prof (entrambe all'esordio in questo ruolo nel talent-show) supporteranno: Rosa, Martina, Alessandro, Tancredi, Gaia, Ibla e Raffaele.

Il terzo e ultimo team in gara, è quello con a capo Veronica Peparini e Anna Pettinelli: le due potranno contare soltanto su Samuele e Giulia per il ballo e su Aka7even per il canto.

Prime anticipazioni sul debutto del serale di Amici

Quello che si sa fino ad oggi sulla prima puntata del serale di Amici, è che sarà registrata (giovedì 18 marzo e trasmessa in tv sabato 20) e che i 17 talenti in gara saranno divisi in tre squadre. Maria De Filippi ha anche anticipato che già nella serata di debutto ci saranno molte esclusioni: visto l'alto numero di allievi che hanno ottenuto il pass per la nuova fase del programma, già la prima serata avverranno due o tre eliminazioni.

Per quanto riguarda la giuria esterna, per il momento si sa che è composta da tre personaggi famosi: la conduttrice, però, non ha svelato il nome di neppure uno dei giurati che commenteranno e voteranno le esibizioni degli artisti del cast.

Stando a quello che si vocifera in rete, Sabrina Ferilli dovrebbe essere uno degli ospiti della prima puntata: l'attrice, però, non figurerebbe nella commissione esterna come in passato, ma sarebbe stata chiamata anche per promuovere la fiction che andrà in onda dal 24 marzo su Canale 5. Chi invece potrebbe ricoprire questo ruolo, è Stefano De Martino: l'ex ballerino avrebbe accettato di tornare lì dove la sua carriera è iniziata più di dieci anni fa ma in una veste tutta nuova.