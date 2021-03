Andrea Zelletta in un'intervista rilasciata a comingsoon.it ha toccato molteplici argomenti, dalla sua esperienza al Grande Fratello Vip fino alle proposte lavorative post reality. Andrea ha espresso contentezza per la vittoria finale di Tommaso Zorzi e ha parlato anche del suo secondo disco in fase di completamento.

Andrea Zelletta e l'esperienza al GF Vip

Dopo aver partecipato a Uomini e donne, dove ha conosciuto la sua attuale compagna Natascia Paragoni, Andrea Zelletta è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il modello è arrivato addirittura in finale e in una intervista ha parlato proprio del suo percorso all'interno della casa di Cinecittà.

"Avevo voglia di sfatare la diceria del bello che non balla", è stata una delle prime risposte di Zelletta sugli obiettivi che si era posto partecipando al Reality Show condotto da Alfonso Signorini. Andrea Zalletta anche racconto il suo inizio in salita e come molti colleghi si siano ricreduti con il passare del tempo: "Il prolungamento è stato fondamentale per me".

"Le critiche sono state la mia forza" ha sentenziato Zelletta, il quale ha anche ammesso in maniera molto onesta e decisa di non avere avuto rimpianti e che avrebbe rifatto tutto al 100%. Sollecitato sui momenti più belli e quelli più brutti l'ex gieffino si è così espresso: "Il momento più bello quando Tommaso e Stefania mi hanno dedicato delle parole incredibili nell'ultima cena", "il momento più brutto è stato lo sfogo che ho avuto in diretta per l'appellativo di comodino".

Andrea Zelletta ha ammesso di essere rimasto molto soddisfatto del rapporto di amicizia sincero e spontaneo che si è creato con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. A proposito di quest'ultimo il modello si è espresso in maniera davvero entusiasta: "Speravo nella vittoria di Tommaso, è stato un concorrente completo". Zelletta ha poi risposto ad alcune domande relative ad altri ex concorrenti del reality show di Canale 5: "Maria Teresa Ruta e Dayane Mello sono state più personaggi che persone, non apprezzavo il loro atteggiamento", "Francesco, Stefania, Elisabetta, Tommaso ed Enock sono le persone che sento", "con Pierpaolo ci siamo scritti e visti una volta".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Interpellato sulla sua storia d'amore con Natalia Paragoni e di come sia stata messa a dura prova durante il Grande Fratello, Andrea ha dichiarato: "Io e Natalia ci fidiamo ciecamente l'una dell'altro".

Il futuro lavorativo dell'ex gieffino

Andrea Zelletta, sollecitato sul suo futuro lavorativo, ha affermato di attendersi solo belle cose e di poter "calcare le consolle più importanti, nazionali e internazionali".

Il modello ha anche ammesso di aver ricevuto diverse proposte che sta valutando e di non aver al momento l'intenzione di partecipare ad altri reality show. Zelletta ha affermato di voler godersi un pochino la sua amata Natalia e di gettare le basi per un futuro concreto insieme, solo dopo valuterà tutte le situazioni che gli verranno propinate. In conclusione Andrea ha affermato di essere felice soprattutto per una cosa alla quale tiene particolarmente: "Sto finendo il mio secondo disco".