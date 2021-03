Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore. La storia degli amati beniamini del pubblico continua con vicende intriganti e comportamenti sconvolgenti. La TV Soap, al momento, va in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì, alle 15:55.

Nella settimana dal 5 al 9 aprile, i colpi di scena non mancheranno. In particolare, Vittorio tornerà a casa in preda ai dolori. Tutti saranno molto preoccupati per lui, soprattutto quando le sue condizioni peggioreranno. Salvatore e Gabriella troveranno conforto uno nell'altra, mentre Marcello sarà ancora alle prese con la Questura.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 5-9 aprile: Vittorio si rifiuterà di rispondere a Marta

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio, durante il viaggio per andare a Parigi, sarà vittima di un incidente. Una volta a casa, avrà bisogno di un po' di tempo per riprendersi. Marta, nel frattempo, inizierà a preoccuparsi per l'assenza di notizie da parte del marito. Cercherà di contattarlo, ma lui non avrà voglia di risponderle.

Umberto, preoccupato per la situazione, cercherà di convincere Vittorio a ricontattare Marta. Anche Adelaide sarà molto in ansia per gli ultimi eventi e chiamerà un medico per chiedergli di andare a casa di Vittorio. Il dottore si presenterà all'improvviso, sorprendendo l'ignaro paziente. Quest'ultimo non sarà affatto contento di tutte queste intromissioni.

Trame de Il Paradiso delle signore fino al 9 aprile: Salvatore presterà i soldi a Giuseppe

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, in onda dal 5 al 9 aprile, Salvatore si sentirà pronto a tornare a casa. Infatti, precedentemente, aveva sentito il bisogno di allontanarsi per qualche giorno, a causa delle continue liti con Giuseppe. Dopo un'accurata e sofferta riflessione, il giovane deciderà di concedere il prestito al padre.

Quest'ultimo, in possesso della somma necessaria, potrà fare la sua mossa. Salvatore, per via di tutti questi problemi, avrà bisogno di qualcuno con cui confidarsi. Anche Gabriella sarà nella stessa situazione. I due, così, si riavvicineranno e si renderanno conto di volersi ancora molto bene.

Marcello, intanto, non se la passerà affatto bene. Le sue dichiarazioni hanno messo a rischio la sua libertà e sarà sempre più reale la possibilità di un nuovo arresto.

Ludovica cercherà di tirargli su il morale, ma la situazione sarà davvero frustrante.

Gabriella darà a Cosimo la lettera scritta da Arturo

Le anticipazioni tv de Il Paradiso delle signore rivelano che nelle prossime puntate accadrà qualcosa di strano al magazzino: alcuni costosi abiti spariranno dal Paradiso.

Vittorio deciderà di tornare sul posto di lavoro, ma la sua sarà una visita breve perché, per colpa delle sue condizioni di salute, sarà costretto a tornare subito a casa. In preda alla febbre, dirà cose senza senso e Beatrice si preoccuperà moltissimo. Con l'intento di aiutarlo, farà una misteriosa telefonata.

Nel frattempo, Gabriella, dopo aver ascoltato i consigli di Anna e di Salvatore, deciderà di consegnare al marito la lettera scritta da Arturo Bergamini.

Cosimo rimarrà senza parole.