Francesco Oppini è uno degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Grazie al reality show di Canale 5, il figlio di Alba Parietti, ha ottenuto una grande visibilità. Come spesso accade, però, c'è anche l'altro rovescio della medaglia. Un hater in un messaggio inviato a Cristina Tomasini ha pesantemente insultato il 38enne piemontese. Di consueguenza, la diretta interessata ha replicato spiegando di non avere mai visto così tanta cattiveria.

Lo sfogo di Cristina

La fidanzata di Francesco Oppini ha deciso di intervenire su Instagram, dopo avere letto un messaggio pieno di insulti indirizzato al suo compagno.

Tramite una stories, Cristina Tomasini ha ammesso di avere ricevuto numerosi commenti negativi in questi mesi, anche sulla sua persona. Tuttavia, la diretta interessata non ha mai risposto. Questa volta, però, non ha potuto fare a meno di rispondere alle parole del leone da tastiera: "Mai avrei pensato di arrivare a leggere queste parole". Di seguito Cristina ha reso pubblico il messaggio ricevuto: "Cristina, sei una persona minorata". Il leone da tastiera ha sostenuto che Cristina stia insieme a Francesco, nonostante il 38enne abbia avuto dei rapporti intimi con Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip e nei camerini Mediaset con Elisabetta Gregoraci. La cattiveria dell'hater non è finita, perché nel prosieguo del messaggio ha spiegato che Cristina non riuscirà mai a sposare il suo amato Francesco fin quando Alba Parietti sarà in vita.

Infine, il messaggio si è concluso invitando Cristina Tomasini a stare molto attenta perchè qualcuno "vorrebbe la sua testa".

Al contrario Francesco Oppini ha deciso di non replicare alle offese del leone da tastiera.

Oppini e Zorzi al centro di una polemica

Nei giorni scorsi, Francesco Oppini e la sua fidanzata sono stati al centro di un'altra polemica.

Scendendo nel dettaglio, la coppia si è mostrata in compagnia di Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni a Basiglio. Sotto al post pubblicato da Tommaso Zorzi, alcuni utenti hanno accusato gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip di non avere rispettato le regole messe in atto dalla regione Lombardia per arginare il contagio da coronavirus.

A causa della polemica rovente, il web influencer ha deciso di fare chiarezza. In un video pubblicato su Instagram, Zorzi ha spiegato che si trattava di un incontro di lavoro visto che sta lavorando ad un nuovo format online per l'Isola dei Famosi: "Loro saranno i miei opinionisti". Inoltre, il giovane ha spiegato che se stava facendo qualcosa contro la legge, sicuramente non si sarebbe mostrato sui social: "Ho i permessi per poterlo fare, sennò sarei completamente cretino".