Tra le coppie più amate di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip vi è quella formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due continuano ad essere al centro del gossip del momento e nelle ultime ore si è parlato di un loro possibile coinvolgimento nella prossima edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni di Canale 5, che tornerà in onda questa estate in prime time su Canale 5.

Zenga e Rosalinda Cannavò sulla partecipazione a Temptation Island: "Lo guarderemo da casa"

Nel dettaglio, le indiscrezioni emerse in queste ore sul cast della nuova stagione di Temptation Island, rivelano che oltre alla coppia Andrea-Rosalinda, ci sarebbero delle trattative in corso anche per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, un'altra coppia molto amata dal pubblico che quest'anno ha seguito con grandissimo affetto le avventure dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Ebbene, dopo i rumor di queste ore, Andrea e Rosalinda in una nuova intervista social hanno scelto di fare un po' di chiarezza e hanno confermato che non saranno tra i protagonisti della prossima edizione che andrà in onda questa estate su Canale 5.

"Lo guarderemo da casa" ha ammesso Rosalinda, smentendo così la notizia in merito alla sua partecipazione con Zenga al reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

'Non saremo in questa edizione' ammette Rosalinda Cannavò su Temptation

"Non credo sia il nostro caso in questo momento. La nostra storia è iniziata da poco. Mi sembra prematuro andare in un programma come Temptation" ha ammesso Rosalinda.

"Adesso no, poi non si sa" ha proseguito ancora l'attrice siciliana, lasciando intendere che in futuro non sarebbe proprio da escludere a priori una possibile partecipazione al reality show delle tentazioni che mette alla prova i sentimenti delle coppie.

"Non saremo in questa edizione, questo è certo. La prossima? Non lo so, adesso è ancora troppo presto" ha ammesso ancora Cannavò nel corso dell'intervista.

La convivenza tra Andrea e Rosalinda post GF Vip

Insomma i fan dei "Zengavò" possono tirare un sospiro di sollievo, dato che almeno per questa edizione del reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, i due non saranno nel cast.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Parlando, invece, del loro rapporto post GF Vip, Andrea e Rosalinda hanno ammesso che in questo periodo stanno passando moltissimo tempo insieme, in casa.

Per fortuna, però, la convivenza che i due stanno facendo a Milano, sta dando i suoi frutti: tutto procede nel migliore dei modi anche se, quando si parla di possibile matrimonio, per il momento preferiscono mettere il freno e pensare a godersi la loro storia d'amore giorno dopo un giorno.