La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere uno degli argomenti di Gossip più discussi del momento. I due, amatissimi dai loro fan, continuano a vivere il loro amore ma lontani dai riflettori mediatici (o almeno ci provano). Le ultime indiscrezioni sulla coppia rivelavano che durante un pomeriggio trascorso assieme in un maneggio, ci sarebbe stata un'accesa discussione al punto che Leotta sarebbe andata via senza il suo fidanzato. A quanto pare, però, poco dopo sarebbe ritornato il sereno al punto che i due avrebbero deciso di partire insieme, diretti verso la Sicilia.

Dopo le tensioni, ritorna il sereno tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, sembrerebbe che tra Can e Diletta ci sia stata una prima lite di coppia, nel momento in cui avrebbero avuto dei problemi al maneggio dove si erano recati per poter fare uno shooting fotografico.

Sembrerebbe che la situazione sia sfuggita di mano ai due innamorati, al punto che la Leotta sarebbe "scappata via" mentre Can Yaman si sarebbe recato, furioso, in albergo e dopo aver preso le sue cose si sarebbe rintanato a casa di alcuni amici.

Tuttavia, tale crisi tra Can e Diletta, sarebbe stata solo passeggera dato che poco dopo tra i due innamorati sarebbe ritornato di nuovo il sereno.

Il viaggio in Sicilia di Can e Diletta: lei vorrebbe presentarlo in famiglia

Le ultimissime di gossip, infatti, rivelano che superato quel momento di tensione, i due si sarebbero messi su un aereo diretti verso la Sicilia, regione in cui risiede la famiglia della conduttrice sportiva.

A quanto pare, infatti, l'obiettivo di Leotta sarebbe ben preciso: presentare il suo nuovo fidanzato al papà. Un passo avanti importante per la coppia che potrebbe far ben sperare anche in vista del tanto chiacchierato matrimonio, di cui si parlava nei giorni scorsi.

Si vociferava, infatti, che Can Yaman avesse già chiesto alla sua amata Diletta di convolare a nozze e le avrebbe fatto una proposta di matrimonio con un prezioso anello del valore complessivo di ben 40 mila euro.

Si parla già di matrimonio in arrivo tra Can Yaman e Diletta

A quanto pare, però, la risposta della conduttrice sportiva non sarebbe stata affermativa: Diletta avrebbe chiesto a Can di avere ancora un po' di tempo per riflettere e capire il da farsi.

Cosa succederà a questo punto? Dopo il viaggio in Sicilia per presentare ufficialmente Can Yaman al suo papà, ci sarà un cambio idea anche sulle nozze?

In attesa di scoprirlo, i due innamorati continuano ad essere super impegnati anche sul lavoro. A breve, infatti, partiranno le riprese di Sandokan, la nuova serie tv che vedrà protagonista l'attore turco.