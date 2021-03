La relazione d'amore fra Diletta Leotta e Can Yaman sta continuando. La conduttrice di Dazn e l'attore turco non sembrano dare retta alle insistenti malelingue e voci da parte di chi non crede alla veridicità della loro storia. La bella siciliana ed il 31enne hanno passato del tempo al maneggio. "Dai Cassius", ha affermato la siciliana in un video postato su Instagram, in cui la 29enne è immortalata in sella al cavallo del turco, guidata da Can Yaman e da un'istruttrice.

Diletta Leotta in sella a Cassius

Leotta e Yaman proseguono la loro storia senza grosse difficoltà. I social si rendono testimoni di come i due innamorati trascorrano parte delle loro giornate quando sono liberi dal lavoro.

Ad esempio sull'account ufficiale Instagram della catanese è stato postato un video nel quale la coppia composta da Diletta e Can sembra molto felice. La 29enne è in groppa a Cassius, il cavallo dell'attore intenta ad effettuare una cavalcata avendo indosso una giacca di pelle, dei pantaloni neri, un cappellino e stivali. L'attore turco avrebbe ricevuto il cavallo come regalo di San Valentino proprio da Diletta Leotta. Questo è emerso dalla didascalia di una foto che l'attore aveva pubblicato su Instagram lo scorso febbraio Si è udita anche la voce dell'istruttrice che si complimentava con la catanese per la prova: 'Sei bravissima'. La conduttrice di Dazn e l'attore turco si danno da fare in varie attività. Infatti Diletta e Yaman sono stati immortalati dentro la vettura del 31enne mentre la siciliana si cimentava in alcune lezioni di guida.

L'istantanea è stata scattata da alcuni paparazzi posizionati all'esterno dell'hotel a Roma nel quale la ragazza ed il turco alloggiano.

Can Yaman protagonista di Sandokan

Mentre Diletta Leotta continua ad essere impegnata su Dazn a bordocampo in alcune partite del campionato di Serie A, Can Yaman, sarà prossimamente protagonista della serie televisiva di otto puntate nella quale interpreterà Sandokan, celebre personaggio degli anni Settanta con Kabir Bedi.

L'attore turco, ammirato quotidianamente in 'DayDreamer - Le Ali del sogno' posta spesso sul proprio account Instagram momenti nei quali è intento ad allenarsi per prepararsi al meglio al nuovo ruolo. Del cast farà parte, inoltre, l'attore Luca Argentero.

I dubbi degli utenti social

Non mancano però i dubbi che affollano gli utenti social. Dai vari post nei quali sono ritratti i due innamorati non sarebbero quasi mai presenti foto o contenuti video che immortalano i due protagonisti in atteggiamenti romantici oppure intenti a baciarsi.

Questo appare un lecito motivo che spinge un cospicuo numero di fan a dubitare dell'effettiva veridicità della relazione d'amore fra Diletta Leotta e Can Yaman.