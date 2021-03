La coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere al centro del Gossip e pare che ci potrebbero essere le fatidiche nozze a breve. Durante la puntata di oggi di Ogni Mattina, il talk show di Tv8 condotto da Adriana Volpe, sono stati svelati un po' di indiscrezioni sui due innamorati dopo che in queste settimane si è parlato insistentemente del matrimonio tra Can e Diletta e anche del possibile arrivo di un bebè. A quanto pare, Can avrebbe fatto per davvero la proposta di nozze alla sua amata con tanto di data che sarebbe stata già scelta.

Il matrimonio di Can Yaman e Diletta: lui avrebbe già chiesto alla Leotta di sposarlo

Nel dettaglio, sembrerebbe che Can Yaman abbia perso per davvero la testa per la conduttrice sportiva di Dazn, al punto che nei giorni scorsi l'avrebbe stupita con la tanto attesa proposta di matriomonio.

L'attore turco, star della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, si sarebbe presentato dalla Leotta con un anello del valore di ben 40 mila euro.

Un vero e proprio gioiello per la sua amata con la quale le avrebbe chiesto di diventare a tutti gli effetti sua moglie e di coronare così il loro grande sogno.

'Ci penso' avrebbe risposto Diletta alla proposta di nozze di Yaman

Tuttavia, sembrerebbe che la risposta di Diletta non sarebbe stata positiva (per il momento). Sempre secondo le indiscrezioni rivelate in diretta tv a Ogni Mattina, pare che la Leotta si sarebbe presa del tempo per decidere e riflettere sul da farsi.

"Ci penso": sarebbe stata questa la risposta che la Leotta avrebbe dato a Can Yaman dopo la proposta di nozze, arrivata a distanza di pochi mesi dal loro primo incontro.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché sembrerebbe che Can abbia già le idee molto chiare sul suo futuro e apparirebbe sempre più convinto del fatto di voler trascorrere la sua vita al fianco della Leotta.

Svelata la possibile data del matrimonio di Can Yaman e Diletta

A quanto pare, infatti, Can avrebbe già stabilito anche una possibile data del giorno del matrimonio che, per ora, è fissata per il 16 agosto 2021.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A questo punto, però, tutto dipenderà dalla decisione finale di Diletta: quale sarà il verdetto finale della conduttrice sportiva? Accetterà di diventare a tutti gli effetti la signora Yaman il prossimo agosto oppure chiederà di posticipare la data delle nozze?

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione, Can Yaman continua ad essere molto preso dai suoi nuovi impegni lavorativi.

L'attore turco, infatti, si sta allenando al meglio in vista delle riprese di Sandokan, la nuova serie tv prodotta da Lux Vide che lo vedrà protagonista assoluto al fianco di Luca Argentero.